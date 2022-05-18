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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülbüloğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

İHA

Bülbüloğlu’ndan 19 Mayıs mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, yayımladığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
Bülbüloğlu mesajında, “19 Mayıs 1919, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktasıdır. Bu anlayışla tam bağımsız yeni bir devlet kurma yolunda atılan ilk adım olarak tarihe altın harflerle geçmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bu mücadele, Türk milletinin hür ve müreffeh yarınlara olan inancının adıdır. Kurtuluş Savaşı ile verilen büyük mücadele, dünyaya Türk’ün tutsak olmayacağının, Türk milletinin vatan için gözünü kırpmadan canını feda edeceğinin en büyük kanıtıdır. Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan bu mücadele ile aziz milletimiz ulusal egemenliğin üstünlüğünü, kararlılığını, inancını, vatan ve bayrak sevgisini dünyaya duyurmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tarihi günü, geleceğimizin teminatı gençlerimize armağan etmesi büyük anlam taşımaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedî olması, istiklal şuuruyla yetişen, geleceğe yürüyen gençlerimizle mümkün olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Mücadelemize önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımızın bağımsızlığı için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

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