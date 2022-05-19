Öğrencilerden kano kürek gösterisi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, üniversite öğrencileri 19 Mayıs’ın yıl dönümü nedeniyle Karakaya Baraj gölünde kano kürek gösterisi yaptı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yaz Spor Kampına katılan öğrenciler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Kale İlçesinde bulunan Karakaya Baraj gölünde kano kürek gösterisi yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte kano kürek gösterisi ilgiyle izlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.