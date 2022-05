Oyuncu Mehmet Esen şöhret değerlendirmesi

Oyuncu Mehmet Esen söyleşi programında, para ve şöhretin geçici şeyler olduğuna dikkat çekerek, “Karadutun lekesini yine dutun kendi yaprağı çıkarır” dedi.

Malatya İnönü Üniversitesi 14. Kısa Film Festivali çerçevesinde, İnönü Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Prova Sahnesi’nde, geleneksel Türk tiyatrosu ve Türk sineması etkinliği düzenlendi. Tiyatro ve Sinema oyuncusu Mehmet Esen, tiyatro ve sinema üzerine öğrencilerin sorularını cevapladı. Geleneksel Türk tiyatrosu ve Türk sineması etkinliğine, başta tiyatro topluluğu öğrencileri olmak üzere farklı fakültelerden de öğrenciler ilgi gösterdi.

Tiyatro Topluluğu Başkanı Kaan Gürbüz'ün soruları ile başlayan etkinlikte, Mehmet Esen oyunculuk hayatını da anlattı. Esen, “Bir süreden sonra doğaçlama yapmaya ve kendi hikâyelerimi anlatmaya başladım. Bu duruma karar vermemde ise Avusturya'da yaptığım tiyatro oyununda, kendi hikâyemi anlatmamın insanları eğlendirdiğini görmem etkili oldu” ifadelerini kullandı.

Esen, oyunculuk konusunda hayatını etkileyen üç sanatçının Erkan Yücel, Münir Özkul ve Genco Erkal olduğunu belirtti. Oyunculuk mesleği için altyapının olması gerektiğinden söz eden Esen, sanatçının halktan kopuk olmaması gerektiğini söyledi.

Sanatçılara büyük görev düştüğünü ifade eden Esen, “Sanatçı topluma ön ayak olmalıdır. Bunun nedeni için şunu söyleyebilirim: Fransa’da halk bir yürüyüş yapıyor. En önde de Picasso gibi birkaç sanatçı daha yürüyor, polisler de bir şey yapamıyor. Fransa'nın şu an demokratik bir ülke olarak geçmesinde de bu tarz durumlar etkili oluyor” şeklinde konuştu.

“Karadutun lekesini yine dutun kendi yaprağı çıkarır”

Esen, tiyatro oyunculuğu için öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi:

“Ülkemizi daha iyi yerlere getirmek için en büyük iş, bizlere ve siz gençlere düşüyor. Dışarıdan bir şey bekleyerek bu durumun üstesinden gelinemez. Bu meseleyi de şöyle düşünelim: Karadut lekesini yine dutun kendi yaprağı çıkarır. Ayrıca oyunculuk içinde unutulmaması gereken şeyler vardır. Mesela bir kişi oyuncuyla fotoğraf çektirmek istiyor ama oyuncu bunu direkt reddediyor. Zaten onun görevi o. Neden gelenlerin kalplerini kıralım, bu durumları da anlayamıyorum. Hayat her zaman aynı gitmiyor ve gitmeyecek de. Para ve şöhret geçici şeyler. Saygı görmek için insan olarak arkanda bıraktıkların önemlidir. Bu yüzden de her zaman iyi insan olmak her şeyden önemli.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.