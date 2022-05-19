Başkan Demez’den 19 Mayıs mesajı

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 119 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramını yayımladığı mesaj ile kutladı.

Malatya Baro Başkanı Avukat Onur Demez, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve spor Bayramı münasebeti ile mesaj yayımladı. Demez, “Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ilk adımı olan 19 Mayıs 1919 Tarihi, Dünya da başarıya ulaşmış, güçlü devletlerin güçsüzleri sömürüsüne karşı; ilk ve önder mücadelenin başlangıç noktasıdır. 19 Mayıs, Türk Milletinin sönmeyen ve hiç sönmeyecek bağımsızlık meşalesidir. Tam 103 yıl önce Samsun’da milli mücadeleyi başlatan bu meşale, milletimizden aldığı ilham ve destekle kurtuluş mücadelemizin işaret fişeği olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu meşalenin ışığında milli mücadelenin Amasya’da yol haritasını çizmiş, Erzurum ve Sivas’ta kutlu hedefine kitlenmiş, Ankara’da TBMM’nin açılmasıyla birlikte gücüne güç katmış ve 29 Ekim 1923’de milli mücadeleyi Cumhuriyetle taçlandırmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bugün Milli Mücadelenin işaret fişeği olan bu önemli adımın 103. yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Demez, “Ordusunu, silahını, erzakını, temsilcilerini, önderlerini, milletin el ele, omuz omuza meydana getirdiği başarının adıdır Mayıs! Ambarındaki zahiresini, ayağındaki çarığı, sırtındaki giyimini, ahırındaki koşumunu, gelinlerin boynundaki takıları, genç kızların sandığındaki çeyizlerini, Mehmetlerin soylu kanını analarının ak sütü gibi helal ettikleri bir kutsal kavganın sonunda kazanılacak istiklalin başlangıcıdır, 19 Mayıs. Bu duygu ve inançla, Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs’ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Malatya barosu olarak milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, Aziz şehitlerimizi ve kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olan, 19 Mayıs’ın 103. yılında Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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