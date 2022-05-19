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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

İHA

Malatya’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya’da coşkuyla kutlandı. Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda birçok etkinlik gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 103 yıl önce gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Malatya’da coşkulu bir törenle kutlandı. Merkez Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen törene, Malatya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milliyetçi Harekat Partisi MYK üyesi Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri katıldı.
Törende konuşma yapan İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 103 yıl önce zaferle taçlandırılan yolculuğun ilk adımının atıldığının belirterek, “ 19 Mayıs 1919’da milletimizin “Ya İstiklâl Ya Ölüm” parolası ile çıktığı ve sonunu zaferle taçlandırdığı yolculuğunun ilk adımının 103. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu yolculukta “Hattı Müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919‘da Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 103’üncü yıldönümünde, o günkü heyecanı ve coşkuyu, bugünde aynı şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde yaşadığımız şu günlerde daha iyi anlıyoruz” dedi.
Kayhan, geleceğin güvencesinin gençler olduğunu ifade ederek, “ Her alanda yerli ve milli atılımlarla ülkemizi layık olduğu seviyelere çıkaracak motivasyonun kaynağı, milli mücadele ruhumuzdur. Hedefimiz gelişmiş demokrasisi ve hukuk düzeniyle; bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye'dir. Bu hedefe yürürken en büyük gücümüz ve güvencemiz siz değerli gençlerimizdir. Bu tarihi gün, aynı zamanda, geleceğimizin güvencesi olan sizlerin; akıl, duygu, sağduyu ve fedakârlıkla istikbalimize sahip çıkma sorumluluğunu aldığınız gündür” diye konuştu.
Daha sonra tören, gençlerin, Jimnastik, Tekvando, KickBoks, Wushu, Halk Oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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