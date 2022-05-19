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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi'deki bilgi yarışması büyük finalle sona erdi

İHA

Battalgazi'deki bilgi yarışması büyük finalle sona erdi

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması, gerçekleşen büyük finalle sona erdi. Rekabet dolu anlara sahne olan ve 5 grubun yarıştığı finalde, 14 soruya doğru cevap veren Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi grubu birinci olmayı başardı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak, gençlere yarışma kültürünü kazandırmak, gençlerin birlikte hareket etme, zamanı verimli kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen ödüllü bilgi yarışması sona erdi. 1418 yaş arasındaki gençlerin sadece katılım sağlayabildiği ve 3 kişiden oluşan grupların yarıştığı ödüllü bilgi yarışmasının finali, heyecan dolu anlara sahne oldu. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmanın büyük finaline, büyük başarı örneği gösteren Malatya Lisesi (Şahmat), Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi (Zümrüdüanka), Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi (Master Brothers), Malatya Lisesi (Parlayan Yıldızlar) ve Malatya Erman Ilıcak Lisesi (Erman Ilıcak) grupları kalmayı başardı.
Büyük ödül sahibini buldu
Genel Kültür, Tarih, Edebiyat, Coğrafya, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Güncel konular ve Spor alanlarından oluşan toplam 20 soruluk finalde, 14 soruya doğru cevap veren Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Erman Ilıcak grubu birinci olmayı başardı. 13 soruya doğru cevap veren Malatya Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Parlayan Yıldızlar grubu ikinci ve 11 soruya doğru cevap veren Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Master Brothers grubu üçüncü olmayı başardı. Yarışmada birinci olmayı başaran Erman Ilıcak grubu 3 bin TL ödülün sahibi olurken, Parlayan Yıldızlar grubu 2 bin 250 TL ve Master Brothers grubu bin 500 TL para ödülünün sahibi oldu. Nefes kesen büyük finalde birinci olmayı başaran Erman Ilıcak grubu ödülünü Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in elinden aldı.
“Yarışmanın kazananı tüm gençlerimizdir”
Yarışmaya katılan tüm yarışmacıları tebrik eden Belediye Başkanı Güder, “Malatya’mız okuyan kültürlü bir şehir. Geçmişten bu yana birçok medeniyetin kurulduğu, çok sayıda medreselerin yer aldığı, birçok ilim irfan sahibi kişilerin yetiştirildiği, ülkeye Cumhurbaşkanları kazandıran, birçok devlet adamının, siyasetçilerin, sanatçıların ve iş adamlarının çıktığı şehrin adıdır. Her şeyin en iyisinin çıktığı ilin adıdır Malatya. Buda bize bir ayrıcalık kazandırıyor. Türkülere konu olan ilimiz için ne diyorlar; ‘Malatya, Malatya bulunmaz eşin. ’ Özellikle kitap fuarının olduğu bir haftada Battalgazi Belediyemizin düzenlediği bilgi yarışması çok önemli ve anlamlı. Birçok önemli ismin yetiştiği ilimizde bu hazineleri gün yüzüne çıkarmak, gençler arasında bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak için bir dizi etkinlikler düzenliyoruz. Bugün ki bilgi yarışmamızda bunlardan bir tanesi. Battalgazi Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı ve aydınlık yarınlarımız için ilçemiz sınırları içerisinde çok sayıda gençlik merkezi inşa ederek istifadelerine sunduk. Bu gençlik merkezlerimizden Türkiye dördüncüsü çıkarmayı da başardık. Bu yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. Yeter ki sizler okuyun, yeter ki sizler üretin, yeter ki sizler kendinizi geliştirin. Üretin ve dünyada kendinizden söz ettirin. Bugüne baktığımız zaman gençlerimize verdiğimiz önem ve değer sayesinde ülkemiz belirli noktalara taşındı. Bu yarışmanın sadece bir kazananı yok, kazanan siz gençlersiniz. Buraya katılan tüm yarışmacılar benim gözümde birincidir. Yarışan gençlerimize başarılar diliyor, hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum” dedi.
“Güzel bir yarışma organize edilmiş”
Malatya’nın ilim ve irfan konusunda istisna bir şehir olduğuna dikkat çeken Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Eğitim ve öğretim noktasında iddialı olan Malatya, ilim irfan konusunda da istisna bir şehir. Bu gurur verici bir durum. Battalgazi ilçesinde yaklaşık 75 bin civarında öğrencimiz var. Bu ciddi bir potansiyel. Bu potansiyeli iyi kanalize ettiğimiz zaman güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bence bir ülkede güvenlik ve adalet unsuru sağlandıktan sonra sunulması gereken en temel unsur eğitimdir. Battalgazi Belediyemizde bugün eğitim ve öğretime katkı sunmak için bir bilgi yarışması düzenlemiş. 5 tane grubumuz finale kaldı. Hepsini tebrik ediyorum. Eğitim öğretimde başarılar diliyorum. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız ve güzel üniversitelerde okuma imkanı elde edersiniz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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