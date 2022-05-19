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Lise öğrencileri ''Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’' için ter döktü

İHA

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Çevre Bilinci ve Sıfır Atık' ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Lise öğrencileri ''Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’' için ter döktü

Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini destekleyen Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt’taki 32 lise arasında ‘Çevre Bilinci ve Sıfır Atık’ bilgi yarışmasında, çevre ve sıfır atık konularında hazırlanan sorulara cevap veren öğrenciler kıyasıya bir rekabet etti. Çekişmeli geçen yarışmanın grup elemeleri sonucunda; Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi, Konak Anadolu Lisesi, Şehit İbrahim Tanrıverdi Anadolu Lisesi, Erman Ilıcak Fen Lisesi ile Sadrettin Konevi Kız Anadolu Lisesi takımları ikinci tur yarışmasına katılmaya hak kazanırken, 3 Haziran’da yapılacak final turunun ardından dereceye giren okullara ödülleri takdim edilecek.
Sıfır Atık konusunda örnek bir davranış sergileyerek düzenlenen yarışmada ter döken öğrencileri tebrik eden Belediye Başkanı Mehmet Çınar, düzenlenen yarışmanın temel amacının sıfır atık bilincini öğrencilere aşılamak olduğunu söyledi. Çınar, “ Doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda öğrencileri bilinçlendirmeyi hedefleyen bilgi yarışmasına katılan öğrencilerin ortaya koydukları hassasiyeti takdirle karşıladıklarını, daha yeşil, daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya için ‘Sıfır Atık’ bilincinin hayatın merkezinde yer alması gerektiğini” ifade etti.
Türkiye çapında ‘Sıfır Atık’ yatırımlarını destekleyen yerel yönetimlerin başında gelmenin gururunu yaşadıklarını belirten Çınar, “ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz ‘Sıfır Atık’ eğitim çalışmalarımıza bilgi yarışmasını da ekleyerek bu alanda ki etkin ve kararlı hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. 2019 yılında düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinde, ülke çapında en fazla çevre yatırımı yapan belediyeler arasında yerimizi alıp, başarı ödülü almıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başarıyla devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülke çapında en fazla destekleyen yerel yönetimlerin başında gelmenin verdiği sorumlulukla birlikte çevre hizmetlerimizi yeni projelerle sürekli geliştiriyoruz. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve güzel bir dünya emanet etmek içinde üzerimize düşenleri layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye’nin sayılı çevre yatırımları arasında yer alan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi gibi çevre yatırımlarına örnek gösterilen dev bir yatırımı ilçemize kazandırıp bu alanda ki rüştümüzü ispatlarken, ilçemizin farklı bölgelerindeki siteler, kamu ve kurumlar ile okullarımızda düzenlediğimiz bilinçlendirme faaliyetlerimizle bu alanda ne kadar iddialı olduğumuzu sürekli ön planda tutuyoruz” şeklinde konuştu.
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklediklerini sözlerine ekleyen Çınar, “ İlçemizdeki 32 lisenin katılımıyla düzenlediğimiz bilgi yarışmamızın temel hedefi; öğrencilerimize sıfır atık bilincini aşılamak, doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi konularda farkındalık oluşturmaktır. Gençlerimizi sıfır atık konusunda daha bilgili, daha duyarlı ve daha bilinçli hale getirmek içinde bu tür bilgi yarışmaları ve kültürel etkinliklere çok büyük önem veriyoruz. Yarışmada dereceye giren okullarımızın ödüllerini Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenleyeceğimiz etkinliğimizde takdim edeceğiz. Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmada dereceye girmek için ter döken ve mücadele eden tüm öğrencilerimizi gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı canı gönülden tebrik ederken, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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