UMKE’den nefes kesen tatbikat

Malatya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal ve Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından nefes kesen kurtarma tatbikatı yapıldı.

Arapgir ilçesi Kozluk Çayı mevkiinde 2 gün boyunca gece ve gündüz uygulamalı eğitimler alan UMKE ekipleri, eğitimler sonrasında senaryo gereği arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta, trafik kazasında dışarıya fırlayan yolcuların kurtarılması, deprem anında enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması ve suda boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşın kurtarılması gerçekleştirildi. İlk ekip olay yerine gelerek olay mahallinde kaç kişi olduğunu ve vakalarla ilgili komuta merkezine bilgi verdi. Vakaların öncelik sırasına göre yaralılara UMKE ekipleri sırasıyla müdahale ettiler. Müdahale edildikten sonra hastaneye taşındıktan sonra senaryo gereği hastalar yaralarının durumuna göre hastanelere sevk edildi. Tatbikat sonrasında yetkililer, tatbikata katılan görevlilere başarı belgesi verdi.

Tatbikata, Arapgir İlçe Kaymakamı Adnan Doğan, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Gürbüz Bulut, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, İlçe Jandarma ile İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

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