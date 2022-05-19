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Arslanpe’nin tanıtımı için yeni adımlar atılıyor Sound of Arslantepe konseri işbirliği protokolü imzalandı

İHA

Arslanpe’nin tanıtımı için yeni adımlar atılıyor Sound of Arslantepe konseri işbirliği protokolü imzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında Sound of Arslantepe Konseri işbirliği protokolü imzalandı.
Sound of Arslantepe Konseri İşbirliği Protokolü törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve diğer ilgililer katıldı.
“Arslantepe sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için bir hazine”
Protokol töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Doç. Dr. Güneş Açıkgöz Arslantepe Konseri için 10 bölümlük bir eser yazdı. Eseri Üniversitemizin Çok Sesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’yla birlikte 21 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30’da seslendirecek. Sound of Arslantepe Konserinin 2021 yılında dünya mirası listesine girmiş olan Arslantepe Höyüğü’nü bir başka dilde anlatma çabası. Arslantepe sadece şehrimiz ve ülkemiz için değil tüm insanlık için bir hazine. Bu mirasın kayıtlara geçmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, Üniversitemiz önemli katkıda bulundu. Bu eserin konser halinde sunulması ve seslendirilmesinde katkıları için çok Kıymetli Başkanımız Selahattin Gürkan Beyefendi’ye ve çok Kıymetli Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder Beyefendi’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ Arslantepe’mizi Türkiye ve Dünyaya tanıtma noktasında bir konser düzenlenecek”
Arslantepe’nin önemli bir kültür mirası olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Arslantepe önemli bir miras, önemli bir miras olması hasebiyle Dünya Kültür Merası Listesine kaydolan ve bu süreçte Büyükşehir Belediye Başkanımızı Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde göstermiş olduğu büyük bir gayret ve ciddi bir performansla bugünlere taşımış oldu. Sonrasında biz paydaşlarında katılımıyla 2021 yılında UNESCO listesine girmiş oldu. Bu ilin yöneticileri olarak üzerinde bulunmuş olduğumuz maddi manevi tüm değerlerimizi açığa çıkarmak, o değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara, insanlığa tanıtma aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Bugün bu sorumluluğu yerine getirme noktasında Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle, Üniversitelerimizle paydaşlarımızla bu değerimizi nasıl tanıtabilirizin çabası içerisindeyiz. Değişik tanıtma yöntem ve usulleri var. Sayın Rektörümüz ve hocalarımızın destekleriyle bir müzikal eşliğinde Arslantepemizi, Malatya’mızı Türkiye’mize ve Dünyaya tanıtma noktasında bir konser düzenlenecek. Konserde emeği geçen hocalarıma teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür faaliyetlerle Malatya’mızın değerlerini hem açığa çıkarma noktasında hem tanıtma noktasında çok güzel çalışmalar. Protokolün Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bazı değerler evrenseldir, Arslantepe’de bunlardan biridir”
Protokolün son konuşmasını yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan “Bugün tek masa etrafında üçlü bir protokol ve paydaş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gerçekten de biraz önce gerek Belediye Başkanımız Osman Güder’in gerek Rektörümüz Ahmet Kızılay’ın ifadesinde yerini bulduğu gibi kurum, kuruluşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi hem şehrin dinamikleri açısından, hem şehrin istikbali açısından önemlidir. Bazı değerler vardır bunlar evrenseldir. Kültürel miras da evrensel değerlerimizden bir tanesidir. Bunlar artık insanlığın ortak değeridir. Dolayısıyla bütün insanlığın buna sahip çıkması gerekiyor. Biz bugün burada olmamız hasebiyle, biz buna sahip çıkıyoruz. Müzikte bu evrensel değerlerimizden bir tanesidir. Sound of Arslantepe müzikalinin Cumartesi günü icra edilecek olması hakikaten bizi çok heyecanlandırdı. Üniversitemizin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünün bu konuda göstermiş olduğu üretici zekâdan dolayı kendilerine, öğretim üyelerine ve akademisyenleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah bu dilde Arslantepeyi biz tarif ederken İnsanlık medeniyetinin başladığı yer olarak tarif ediyoruz. İnsanlık medeniyetinin başladığı bu güzel beldede ilk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatı, ilk muhasebe kayıtları ve taş devrinden demir devrine evrilme, gümrükleme işlemlerinin yapılmasının bir müzikal eşliğinde verilmesi hem Malatya açısından hem Türkiye açısından hem de insanlık değerleri açısından çok önemli bir girişimdir. Bu anlamda Sayın Rektörüme tebrik ediyorum. Bu konuda çaba gösteren üniversitemiz öğretim üyelerini ve emeği geçen bütün müzisyen kardeşlerimi tebrik ediyorum. Protokolün kültürel mirasımızın korunmasına ve evrensel dil olan müziğin daha ileri safhalara taşınmasına ve müzik yoluyla kültürel mirasımızın tanıtılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Protokolde paydaş olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, İnönü Üniversitemiz Rektörü Ahmet Kızılay’a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Malatya Arslantepe Höyüğü ve Açık Hava Müzesi, geçen yıl UNESCO dünya kültür mirası kalıcı listesine alınmıştı.

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