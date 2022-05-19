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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simülasyon toplantısı Malatya'da yapıldı

İHA

Simülasyon toplantısı Malatya'da yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Model Birleşmiş Milletler simülasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantı, Malatya’da eğitim veren 18 eğitim kurumundan 88 öğrenci delegenin katılımı ile yapıldı. Toplantıya katılan öğrencilerin sunumlarını Birleşmiş Milletlerin ortak dili olan İngilizce yapmalarının ardından öğrencileri Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti yaptığı konuşmada vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu tür etkinliklerin önemini dile getirdi. Gürkan, “Mun Unicef Delegelerinin bu salonda böyle bir similasyon toplantısını yapması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bugün değişik ülkelerin delagasyonu hüviyeti içerisinde bu meclis salonu oturumunda siz okullarda eğitim öğretim görevli öğrencilerimiz bugünün küçükleri yarının büyükleri olarak kendinizi geleceğe hazırlamak noktasında önemli bir sınavdan geçiyorsunuz. Çocuk Hakları konusunda Birleşmiş Milletlerin almış olduğu kararlar önemlidir. Özellikle sağlık konusunda, eğitim konusunda, göçmen çocuklar konusunda, hastalıklar konusunda, onların daha sağlıklı ortamlarda yetişmesi konusunda çocuk haklarının doğuştan getirdiği hakları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bütün Türk Ulusu çocuklarına armağan edilmesi bu milletin ne kadar büyük millet olduğunu göstergesidir. Dünya milletler camiası içerisinde hiç bir millete kadın hakkı, çocuk hakkı, gençlik hakkı diye veya bunun gibi hak hukuk haklarını bir tarafa bırakın, haklar hukuklar tanınmazken, Türkiye Devleti’nin meclisinin açıldığı gün tüm Türk çocuklarına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan edilmesi önemli bir hadisedir. Diğer bir bayram da 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın gençlerimize özel olarak armağan edilmesidir. Sizler de Birleşmiş Milletler Çocuk Delegesi olarak temsi ettiğiniz ülkeler adına, bu ülkelerin çocuk hakları konusundaki hassasiyetleri, oradaki uygulamaları, yasal düzenlemeleri noktasında ülkeler hakkında temsil ettiğiniz ülkeler hakkında bilgi sahibi olursunuz. O temsil ettiğiniz ülkeleri ne kadar iyi ve doğru temsil ederseniz görevinizi en güzel şekilde yerine getirmiş olursunuz. Temsil ettiğinin ülkeleri araştırın. Onların medeniyet ve tarih geçmişini araştırın ve kendi ülkenizle karşılaştırmalar yapın. Çocuk haklarının korunması noktasında bibim ülkemizin ve devletimizin almış olduğu tedbirler ve yasal düzenlenmeler hakikaten dünyada örnek teşkil edecek bir yapı formatındadır” dedi.

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