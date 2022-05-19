Malatya'da "19 Mayıs" etkinliği

Malatya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mehteran takımı konser verdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Malatya Park AVM önünde Malatya Belediyesi Mehteran takımı tarafından mini bir konser verildi. Mehteran takımı tarafından seslendirilen parçalara zaman zaman vatandaşlarda eşlik etti. Beydağı Gençlik Merkezi resim sergisinin de düzenlendiği etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

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