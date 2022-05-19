Devrilen ağacın altında kalan 2 genç yaralandı

Malatya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç 2 gencin üzerine düştü. Yaralanan 2 genç hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşama doğru Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu Pınarbaşı Tabiat park mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yaya olarak ilerledikleri esnada şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç M.Ö. (17) ile T.K.'nın (21) üzerine devrildi. İki genç yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen ağaç ise bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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