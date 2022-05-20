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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

İHA

İnönü Üniversitesi’ne öğretim üyeleri alınacak

Malatya İnönü Üniversitesi’ne sınavla 11 öğretim üyesi alınacak.
İnönü Üniversitesi tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, üniversitenin değişik fakültelerine toplam 11 öğretim üyesi alınacağı belirtilerek, “Üniversitemizin ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır. İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.
Alınacak olan söz konusu adayların 1 Haziran’a kadar Üniversite Personel Daire Başkanlığı’na başvuracakları bildirilip, alımla ilgili ayrıntılı bilginin İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebileceği kaydedildi.

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