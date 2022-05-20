En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da, gençlik merkezi üyesi gençlerin yaptıkları el sanatları görücüye çıktı.

Malatya Park AVM önünde, Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı olan gençlik merkezlerince yapılan faaliyetlerin ve el sanatlarının halka tanıtımı gerçekleşti. El sanatları sergisine ilgi gördüğü belirtildi.

Gençlik merkezi üyesi gençlerin yaptıkları el sanatlarının görücüye çıkması sergisi pazar akşamına kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.