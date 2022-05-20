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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da gastroenteroloji günleri

İHA

Malatya’da gastroenteroloji günleri

Türk Gastroenteroloji Derneği tarafından 15’incisi düzenlenen “Hepato Gastroenteroloji Günleri” bu yıl İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ev sahipliğinde yapıldı.
Malatya Mövenpick otelde düzenlenen DoğuGüneydoğu Anadolu Hepato Gastroenteroloji Günleri’nde 220 civarında uzman ve asistan hekimlere destek olmak, eğitimlerine katkı sunmak amaçlı eğitimler veriliyor.
Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Dilek Oğuz, geleneksel hale gelen Gastroenteroloji Günleri’nin bu yıl 15’incisinin düzenlendiğini belirterek, “ Türk Gastroenteroloji tarafından düzenlenen DoğuGüneydoğu Anadolu Hepato Gastroenteroloji Sempozyumu İnönü Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı bize ev sahipliği yapıyor. Ama bütün bölgemizden meslektaşlarımız ve Gastroenterologlar katılıyor. Geleneksel bir toplantı bu yıl 15’incisi yapılıyor. Her yıl DoğuGüneydoğu bölgemizde yapılan bu toplantı çok yüksek bir bilimsel aktiviteyle devam etmekte” dedi.
Gastroenteroloji’nin konularının tartışıldığını, alanından uzman ve asistan hekimlerin eğitimlerine katkı sunulduğu aktaran Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Ana Bilim Başkanı Prof. Dr. Yüksel Seçkin, “ Ulusal boyutta büyük bir kongre. Hem Malatya’dan hem de Türkiye’nin her yerinden gelen 220 civarında bir katılımcı söz konusu. Burada Gastroenteroloji’nin tüm konularını tartışmaya çalışıyoruz. Hem uzman arkadaşlarımıza hem asistan arkadaşlarımıza da destek olmak onların eğitimlerine katkıda bulunmak için eğitimler yapılıyor. Türk Gastroenteroloji Derneği hem bölgesel hem de ulusal boyutta büyük kongrelere imza atıyor” diye konuştu.

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