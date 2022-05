Battalgazi’deki spor sahaları törenle hizmete açıldı Başkan Güder: “Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları gerçekleştirilen tören ile vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Böylesine güzel bir tesisi Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, seçim vaatlerinden biri olan ve gençlik için büyük önem arz eden bir gençlik yatırımını daha Medeniyetin Kalbi Battalgazi ile buluşturdu. İlkokuldan üniversiteye kadar bütün gençleri kapsayan çok sayıda projeyi hayata geçirdiği bildirilen Battalgazi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ‘Tenis Kortu, Basketbol ve Voleybol’ sahalarının açılış töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Yatırımları çerçevesinde Sosyal Yaşam Merkezi’nin yan kısmında yapımı tamamlanan spor sahaları, düzenlenen törenle vatandaşların ve gençlerin hizmetine açıldı. Malatya İl Müftüsü Veysel Işırdar’ın okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesilen spor sahalarında ilk maçı ise AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptı.



“Spor yatırımlarında güçlü bir alt yapıya sahip”

Gençlik yatırımlarında Battalgazi bölgesinin alt yapısının güçlü olduğuna vurgu yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Bugün güzel bir tesisin açılışında birlikteyiz. Güzel bir tesisin açılışını birlikte yapacağız. Özellikle Gençlik ve Spor yatırımlarda Battalgazi bölgemiz güçlü bir alt yapıya sahip. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Tesislerimizin sayısını her geçen gün arttırıyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçedeki vatandaşların rahatça spor yapma olanağı bulabileceği alanların sayısını her geçen gün arttırdıklarını belirterek şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘Gençlerine sahip çıkan, gençlerine değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır’ sözünü kendimize şiar edindik. Bugünde güzel bir hizmeti daha gençliğimizin istifadesine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Gençliğe yapılan yatırım ve hizmetler ileriye yapılan hizmettir. Gençliğe sırtını çeviren toplumların geleceği ise her zaman karanlıktır. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz bizim başımızın tacıdır. Göreve geldiğimiz günden itibaren gençlerimiz için kolları sıvadık ve birçok yatırımı gençlerimiz ile buluşturduk. İlçemizde dokunulmadık yer bırakmadık. Gençlik Merkezleri, Basketbol sahaları, Voleybol sahaları, Tenis kortları, Yüzme havuzları, futbol sahaları, Kütüphane gibi birçok yatırımı gençlerimizle buluşturduk. Çok sayıda tesisimizi vatandaşlarımızın hizmetine açtık, açmaya devam edeceğiz.”



“Malatya’nın en havadar ve en güzel tesisi”

Güzel bir spor tesisinin açılışını yaptıklarının altını çizen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, “Bugün Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu spor tesisinin açılışı için bir aradayız. Battalgazi Belediyemiz ile Yeşilyurt Belediyesi, şehrimizin iki kardeş belediyesi. Şehrimizin doğusunda Battalgazi Belediyesi, batısında ise Yeşilyurt Belediyesi çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Gençlerimize yönelik yatırım ve hizmetlerde büyük mesafeler aldık. Gençlik ve Spor Bakanımızın destekleriyle Malatya’mız gençlerin şehri oldu. Spor aktiviteleri ile şehrimizi donattık. Gençlerimizin önünü açtık, açmaya da devam ediyoruz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yanındayız ve Malatya’nın en havadar tesislerinden birini gençlerimize kazandırmış. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Battalgazi Belediyesi’nin gençlere ciddi yatırımlar yaptığına dikkat çeken Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Gençlerimizin önünü açacak ve onlara spor yapma imkanı sağlayacak spor tesislerini Battalgazi Belediyemiz inşa etmeye devam ediyor. Battalgazi Kaymakamlığı olarak bizlerde Battalgazi Belediyemizin gençlerimize yaptığı hizmet ve yatırımlarda elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 75 bin öğrencisi olan ciddi bir genç nüfusa sahip büyük bir ilçemizde, gençlerimizi geleceğe hazırlamak noktası ve boş zamanlarını geçirebilecek tesislerin hayati önemi var. Battalgazi Belediyemiz geçtiğimiz zamanlarda ilçede Gençlik Merkezleri ve bazı sportif tesislerin açılışı yaptı. Bu anlamda bu tesislerin açılmasında Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.



“Gençlik yatırımlarıyla Battalgazi bir başka güzel”

Battalgazi’nin gençlik ve spor yatırımlarıyla her geçen gün daha da güzelleştiğini belirten AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Gençlik ve Spor Bakanımızın Malatya ziyareti sonrası ciddi anlamda gençlik yatırımı aldık. Burada Battalgazi Belediyemize ait Sosyal Yaşam Merkezi var ve yanında bu tesislerin olmazı muazzam bir şey. Battalgazi ilçemiz her geçen gün büyüyor, güzelleşiyor. Bu değişimi görünce bizler mutlu oluyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki; gençlik yatırımları ile Battalgazi’miz bir başkan güzel. Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu tesis bir entegre tesis haline dönüştü. Vatandaşlarımız sürekli sporla iç içe olma fırsatı bulabilecek. Bu noktada Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yoğun gayretleri söz konusu. Bizlerde başkanımızın bu gayretlerine şahidiz. Hükümet olarak yanındayız ve desteklerimiz kendisiyle. Malatya’mıza ve Battalgazi’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Açılış törenine, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cevdet Atalan, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Vekili Hakkı Pekel, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Milliyetçi Harekat Partisi Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.