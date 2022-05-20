Fenerbahçe kafilesi Malatya’da

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan kalkan uçakla saat 18.45'de Malatya Havalimanı'na inen sarı lacivertli kafileyi taraftarlar karşıladı. Futbolcular ile fotoğraf çekinen taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek vererek, sevgi gösterilerinde bulundu. Havalimanından otobüsle ayrılan Fenerbahçe kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Futbolcuların havalimanından görüntüleri

Futbolculardan detaylar

Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-20 19:29:44



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