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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Şampiyonu olan Malatyalı sporcuya tebrik yağmuru

İHA

Dünya Şampiyonu olan Malatyalı sporcuya tebrik yağmuru

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalya alan Malatyalı Hatice Akbaş’a tebrik mesajları yağıyor.
Sosyal medyada Akbaş’a tebriklerini ileten Malatyalı hemşehrileri, “Gurur duyuyoruz seninle” diyerek, başarılarının devamını temenni ediyorlar.
AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci sosyal medya hesabında, “Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda Malatya Akçadağlı hemşehrimiz Hatice Akbaş, Romanyalı rakibi Lacramioara Perijoc'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Gurur duyuyoruz seninle” ifadelerine yer verdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında, “Sadece memleketin Malatya değil, tüm Türkiye seninle gurur duyuyor Hatice” diyerek tebriklerini iletti.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sosyal medya hesabında, “Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ülkemizi 54kg'da temsil eden 21 yaşındaki hemşehrimiz, milli boksörümüz dünya şampiyonu oldu. Tebrikler Hatice Akbaş” diyerek gurur duyduklarını vurguladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya hesabında, “Tebrikler Şampiyon. Tebrikler Hatice Akbaş” şeklinde cümlelerle mutlu olduklarına dikkat çekti.
Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü sosyal medya hesabında da, “Milli Boksörümüz hemşehrimiz Hatice Akbaş, finalde Romanyalı rakibi Lacramioara Perijoc'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Tebrikler Hatice” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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