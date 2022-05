Türk Mutfağı Haftası Malatya’da düzenlenen açılış programıyla start aldı Dünya Türk mutfağını tanıyacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile geçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası, Malatya’da düzenlenen etkinlikle başladı.

Sümerpark Kadın Kooperatifi alanında Türk Mutfağı Haftası etkinlik programına, Malatya Valisi Hususi Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu Başkanları ile vatandaşlar katıldı.



“Malatya önemli bir coğrafi merkezdir”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri Emine hanım tarafından Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı isimli kitabı hazırlanmıştır. Bu hafta Dünya’da Türk Mutfağı Haftası olarak kutlanması, Türk yemeklerinin, Türk gastronomisinin hem Türkiye’de hem de Dünya nezdinde tanıtılması noktasında bir haftayı icra ediyoruz. Bu değerlerimize bakarken önce tarihimize bakarız. Tarihe baktığımız zaman Malatya’nın tarihi jeopolitik açıdan Dünya’nın en önemli noktalardan biridir. Bu coğrafya değişik medeniyetlere, uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Her medeniyetin izleri bu coğrafyada mevcuttur. Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. İlk devlet hayatı, ilk bürokrasi hayatı, ilk yerleşik hayatı, taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin silah olarak kullanılması ile gümrükleme işlemleri Malatya’da başlamış. 2021 yılında Dünya Milletler Camiası tarafından da 26 Temmuz tarihinde UNESCO tarafından tescil edildi. İnsanlık Medeniyeti Malatya’da başlamıştır denildi ve Arslantepe’nin tescili yapıldı. Bütün bu medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da inkişaf etmesi kaçınılmaz. Vegan mutfağına batığımız zaman Malatya’nın ilk yerleşim birimi olan ve Karakaya Baraj Gölü altında kalan Cafer Höyük’te ilk buğday tohumları bulundu. O buğday tohumları daha sonraki süreçte Arslantepe kazılarında da elde edildi. Müzede şu anda MÖ 5 bin yılına ait buğday tohumlarının olduğunu biliyoruz. Malatya gıdanın temeli olan buğday ve baklagillerle ilgili önemli bir coğrafi merkezdir. Mutfağımızın tanıtılması noktasında gastronomi ile ilgili olarak UNESCO’ya vegan mutfağı olarak gerekli müracaatlarımızı yaptık. Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde bütün paydaşlarımızla birlikte vegan mutfağının tescili için çaba harcamaktayız. Çalışmaların başarılı bir şekilde neticeleneceğine inanıyorum. Asırlardır tecrübe edilmiş olan bu mutfağın tarifleriyle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli hanımefendi eşleri 420 sayfalık Türk Mutfağı ile ilgili bir kitap hazırladı. Malatya ölçeğinde de Malatya yemeklerini içeren bir kitabın hazırlanması gerektiğine inanıyorum. Anadolu’daki değerlerin muhafaza edilerek bir kitap hazırlanması ve Malatya mutfağının tanıtılması noktasında gerekli çalışmaların yapılmasının önemli olduğuna inanıyorum. Türk Mutfağı Haftası, Dünyanın değişik ülkelerinde Türk Mutfağının tanıtımı yapılırken şehrimizde ve ülkemizde kendi mutfağımızın tanıtımının en iyi şekilde yapılması gerekmektedir. Zenginliklerimizin paylaşıldıkça daha da zengin olacağı düşüncesiyle Türk Mutfağı Haftamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.



“Türk Mutfağı çok yönlü bir mutfaktır”

Çok güzel bir etkinlikle bir araya geldiklerinin belirten Malatya Valisi Hulusi Şahin ise yaptığı konuşmada, “Bu güzel bahar sabahında çok güzel bir etkinlik ile bu güzel parkta bir aradayız. Sayın Belediye Başkanımız çok güzel çok geniş bir konuşma yaptılar. Özellikle medeniyetlerin inşasında bölgenin Fırat havzasının önemine değindiler. Gerçekten medeniyetlerin inşa edildiği tarımın icat edildiği coğrafyadayız. Bu coğrafyada hukukta, devlette medeniyet anlamında ne sayarsanız hepsi bu coğrafyada bulunuyor bu coğrafyada geliştiriliyor ve dünyaya yayılıyor. Türk tarihinden kısaca bir bahsedeyim. Türk mutfağı Türk tarihiyle şekilleniyor. Türklerin serüveni Sibirya steplerinden başlar 3000 yıllık bir macerayla Balkanlara kadar hatta Viyana’ya kadar gider. 3000 yıllık macerada Nihat Sami Banarlı’nın dediği gibi kelimeler almışız bunlar bizim kılıç hakkımız fetihlerle almışız anamızın ak sütü gibi helal. Gittiğimiz her yerde de oranın kültür öğelerini de fetih hakkı olarak almışız işte Yemeklerde böyle. Orta Asya’dan ayran almışız yoğurt almışız pastırma almışız, Ege’ye vardığımızda son bin yılda zeytinyağlıları da almışız balığı da almışız. Oda bizimdir anamızın ak sütü gibi helaldir. Mutfağımız şimdi yeni gastronomi kültüründe fizyon mutfağa diyorlar. Biz 3000 bin yol boyunca pişirdik ve birleştirdik. Gerçek fizyon’u 3000 bin yıllık bir kazanda kaynatarak Türk mutfağını oluşturduk. Hamdık piştik elhamdülillah. Ortaya dünyanın en sofistike mutfağı ortaya çıktı. Bu mutfak Japon mutfağına benzer ne Çin mutfağına benzer ne Fransız mutfağına benzer. Bunların hepsi tek yönlü mutfaklardır önemli mutfaklardır ama tek yönlüdür. Türk mutfağı ise fizyon birleştirmek demek çok yönlü bir mutfaktır. Tek eksiği vardır Tanıtım ve sunum. Tanıtım ve sunum eksiğini de tamamladığımız zaman Türk mutfağı dünyanın bir numaralı mutfağıdır buna kimsenin şüphesi olmasın. Bizim yemekler bizim insanımızın güzelliğini, sofistikeliğini ve karmaşık detaycılığını da yansıtır. Malatya’da bunun bir nüvesi olduğunu Sayın Başkanımızın güzel ifadeleriyle geliyoruz. Batman’dan Malatya’ya geldiğim zaman her yerde bir hanların olduğunu gördüm. Neden bu kadar çok han var, başka yerde yok. Burası İpek Yolu’nun kavşağında. İpek Yolu’nun kavşağında kültürler birbiriyle görüşür buluşur kaynaşır. Yemeğin, mutfağın zengini olması bu kültürlerin kaynaşmasıyla olur. Malatya mutfağı da muhteşem lezzetli ve güzel bir mutfaktır buna şüphem yok. Bu güzel etkinlik için emeği geçenlere başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Fırat Kalkınma Ajansımıza, Valiliğimizin ilgili birimlerine çok teşekkür ediyor katılımlarınızdan dolayı da sizlere şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sümerpark Kadın Kooperatifi alanında bulunan ilçe stantları katılımcılar tarafından gezildi. Malatya mutfağına özgü tatlar katılımcılara ikram edildi.

