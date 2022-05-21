Darende’de öğrenciler kültür gezisine çıktı

Darende ilçesinde 40 lise öğrencisi ‘Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun’ projesi çerçevesinde, İstanbul, Çanakkale ve Bursa illerini çevreleyen 3 günlük geziye gönderildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen "Kültür Rotamız Olsun. Gençliğe Kanat Olsun" adlı proje çerçevesinde Darende Kültür Sanat Derneği tarafından ilçede lise düzeyinde eğitim gören okulların en başarılı öğrencileri Bursa, Çanakkale ve İstanbul’a geziye gönderildi.

Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nun da desteklediği proje çerçevesinde düzenlenen kültür gezisi programında öğrenciler Bursa, Çanakkale ve İstanbul’daki tarihi ve tabiat güzellikleri yerinde görecekler. Öğrenciler ayrıca tarihin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale savaşlarının yaşandığı yerleri de yakından görme fırsatı bulacaklar.

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, Darende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri proje çerçevesinde lise öğrenimi gören gençlere yönelik seminer ve eğitim programları gerçekleştirdiklerini söyledi. Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu'nun da yakın ilgisi ile daha da bir önem kazanan projeleri çerçevesinde önümüzdeki günlerde gençlerin yaşlıları ziyaret ederek, dede torun ilişkilerinin de pekiştirilmesi yönünde çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Bugün 40 gencin 3 gün sürecek geziye çıktıklarını da belirten Ateş, “İnşallah bu gezimiz sonunda gençlerimiz cennet vatanımızın tarih, kültür ve tabiat güzelliklerini görmelerine vesile olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Darende Kültür Sanat Derneği olarak bundan sonra da bu tür faaliyetleri yapma gayreti içerisinde olacağız. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktırlar” diye konuştu.

Darende Kaymakamlık binası önünden yola çıkan öğrencileri, aileleri ve İlçe Müftüsü Muhammed Yusuf Yaşar dualarla uğurladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.