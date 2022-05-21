Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar



Taha AYHAN / MALATYA (DHA) Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a konuk oldu.

Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada stat çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Stada giriş sağlayanların üst araması yapılırken, tüm kapılar ile stat çevresinde önlem alındı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maç biletlerinin satışa sunulmasıyla taraftarlar karşılaşmaya kısmen ilgi gösterdi. 27 bin 500 kapasiteli Malatya Stadı'nda 7 bin bilet satılmasıyla tribünler boş kaldı.

MALATYA'NIN SÜPER LİG'DEKİ SON MAÇI

Malatya ekibinin bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşmişti. 2017-2018 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bir sezon sonra topladığı 47 puanla ligi 5'inci sırada tamamlamış ve UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme oynama hakkı kazanmıştı. 2'nci Tur'da Slovenya temsilcisi Olimpija'yı eleyen ekip, 3'üncü Tur'da Partizan'ı evinde 1-0 yenmesine rağmen Sırbistan'da 3-1 kaybettiği için gruplara kalamadan elenmişti.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-21 19:21:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.