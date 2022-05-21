Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-5

DHA

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: 0-5


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -
STAT: Yeni Malatya 
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Barış, Philip, Campi, Hafez (Dk.45 Yiğit), Jospin, Atakan (Dk.46 Azubuike), Rahman Buğra (Dk.79 Berat Mert), Mustafa, Umut (Dk.65 Burak), Haqi (Dk.79 Enes)
FENERBAHÇE: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc (Dk.64 Valencia), İrfan Can, Mert Hakan (Dk.78 Sosa), Rossi (Dk.84 Arda Kurtulan), Serdar Dursun (Dk.78 Burak Kapacak)
GOLLER: Dk.32 Serdar Dursun, Dk.57 Serdar Aziz, Dk.75 İrfan Can, Dk.77-Dk.89 Valencia (Fenerbahçe)
SARI KART: Atakan (Yeni Malatyaspor) Serdar Aziz, Mert Hakan, Atilla (Fenerbahçe)
KIRMIZI KART: Dk.23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38'inci hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Böylelikle, TFF 1'inci Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son maçını tamamlamış olurken, Fenerbahçe 73 puan ile ligi 2'nci sırada tamamladı.
2'nci dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un indirdiği topta İrfan Can gelişine vurdu, top üst direkten döndü. 
4'üncü dakikada Mert Hakan'ın uzun topunda Ferdi sağ kanatta topu kontrol etti ve çizgiye inmek istedi, kaleci Abdulsamed kontrol etti.
5'inci dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Novak kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.
8'inci dakikada Ferdi'nin sağ çaprazdan arka direkteki Serdar Dursun attığı pası son anda kaleci Abdulsamed kornere çeldi.
19'uncu dakikada İrfan'ın ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.
21'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya dokunan Serdar Dursun, ceza sahası içerisinde topu ağlara gönderdi, ancak bir önceki pozisyonun faul olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Gol iptalinin ardından yaşanan gerginlikte Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
27'nci dakikada Mert Hakan'ın sağ çaprazdan ortasında topun gelişine sert vuran Serdar Dursun, topu üstten auta gönderdi.
30'uncu dakikada Mert Hakan'ın uzaktan vuruşunda kaleciden seken topu Novak tamamlamak istedi, top üst direkten döndü.
32'nci dakikada sol kanatta son çizgiye inen Rossi penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
43'üncü dakikada Serdar Aziz'in hatasında topu kapan Haqi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Altay gole izin vermedi.
45+4'üncü dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Haqi Osman'ın vuruşunda top direkten döndü.
55'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan'ın yakın köşeye doğru yaptığı vuruşu Abdulsamed direğin dibinden çıkardı. 
57'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı kornerde boş pozisyonda kafayı vuran Serdar Aziz, topu ağlara gönderdi: 0-2.
75'inci dakikada sol kanattan Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan'a gönderdi. İrfan, penaltı noktasının gerisinden çektiği şutunda top sağ köşeden filelere gitti: 0-3.
77'nci dakikada Tisserand'ın uzun toplu Mert Hakan'a gönderdiği top Valencia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.
85'inci dakikada Gustavo, uzak mesafeden kaleyi denedi, top savunmaya çarparak direğin yanında auta çıktı.
88'inci dakikada savunmada topu kapan Arda Kurtulan, ceza sahası içerisinde İrfan'a pasını gönderdi. İrfan bekletmeden topu Valencia'ya gönderdi. Vallencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. 
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-05-21 21:21:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından notlar
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçından ...
Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu İndirimli halı satışı nedeniyle izdiham oluştu
YEREL HABERLER Ucuza halıyı duyanlar mağazaya koştu İndirimli halı ...
Darende’de öğrenciler kültür gezisine çıktı
YEREL HABERLER Darende’de öğrenciler kültür gezisine çıktı
Türk Mutfağı Haftası Malatya’da düzenlenen açılış programıyla start aldı Dünya Türk mutfağını tanıyacak
YEREL HABERLER Türk Mutfağı Haftası Malatya’da düzenlenen açılış ...
İzciler eğitimde bir araya geldi
YEREL HABERLER İzciler eğitimde bir araya geldi
Dünya Şampiyonu olan Malatyalı sporcuya tebrik yağmuru
YEREL HABERLER Dünya Şampiyonu olan Malatyalı sporcuya tebrik ...
Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine kattı
YEREL HABERLER Kazada arkadaşı yaralanan sürücü ortalığı birbirine ...
Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü
YEREL HABERLER Tosun'un saldırısına uğrayan şahıs feci şekilde öldü
Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk coşkusu
YEREL HABERLER Hatice Akbaş'ın memleketi Malatya'da şampiyonluk ...
Malatya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da alacak verecek kavgası: 1 yaralı
Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Malatya'da
Fenerbahçe kafilesi Malatya’da
YEREL HABERLER Fenerbahçe kafilesi Malatya’da
Malatya’da gençler konser ile coştu
YEREL HABERLER Malatya’da gençler konser ile coştu
Battalgazi’deki spor sahaları törenle hizmete açıldı Başkan Güder: “Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olsun”
YEREL HABERLER Battalgazi’deki spor sahaları törenle hizmete ...
KADES’de hedef daha fazla kadına ulaşmak
YEREL HABERLER KADES’de hedef daha fazla kadına ulaşmak
Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Hırsızlık yaparken yakalanan 4 zanlının üzerinde ...
Uğur Okulları Malatya’da açılıyor Global Eğitim Kurumu olan Uğur Okulları artık Malatya’da
YEREL HABERLER Uğur Okulları Malatya’da açılıyor Global Eğitim ...
Malatya’da gastroenteroloji günleri
YEREL HABERLER Malatya’da gastroenteroloji günleri
Malatya'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya'da Uğur Okulları lansman toplantısı yapıldı
Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.