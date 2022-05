Do Kwon'a soruşturma



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Ali Tuna

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Barış, Philip, Campi, Hafez (Dk.45 Yiğit), Jospin, Atakan (Dk.46 Azubuike), Rahman Buğra (Dk.79 Berat Mert), Mustafa, Umut (Dk.65 Burak), Haqi (Dk.79 Enes)

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz (Dk.64 Szalai), Tisserand, Novak, Gustavo, Zajc (Dk.64 Valencia), İrfan Can, Mert Hakan (Dk.78 Sosa), Rossi (Dk.84 Arda Kurtulan), Serdar Dursun (Dk.78 Burak Kapacak)

GOLLER: Dk.32 Serdar Dursun, Dk.57 Serdar Aziz, Dk.75 İrfan Can, Dk.77-Dk.89 Valencia (Fenerbahçe)

SARI KART: Atakan (Yeni Malatyaspor) Serdar Aziz, Mert Hakan, Atilla (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk.23 Barış Başdaş (Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 38'inci hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, evinde Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Böylelikle, TFF 1'inci Lig'e düşen Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki son maçını tamamlamış olurken, Fenerbahçe 73 puan ile ligi 2'nci sırada tamamladı.

2'nci dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un indirdiği topta İrfan Can gelişine vurdu, top üst direkten döndü.

4'üncü dakikada Mert Hakan'ın uzun topunda Ferdi sağ kanatta topu kontrol etti ve çizgiye inmek istedi, kaleci Abdulsamed kontrol etti.

5'inci dakikada İrfan Can'ın sağ kanattan uzak direğe yaptığı ortada Novak kafayı vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

8'inci dakikada Ferdi'nin sağ çaprazdan arka direkteki Serdar Dursun attığı pası son anda kaleci Abdulsamed kornere çeldi.

19'uncu dakikada İrfan'ın ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu, kaleci topu kornere çeldi.

21'inci dakikada sol kanattan açılan ortaya dokunan Serdar Dursun, ceza sahası içerisinde topu ağlara gönderdi, ancak bir önceki pozisyonun faul olması gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı. Gol iptalinin ardından yaşanan gerginlikte Yeni Malatyaspor'da Barış Başdaş, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

27'nci dakikada Mert Hakan'ın sağ çaprazdan ortasında topun gelişine sert vuran Serdar Dursun, topu üstten auta gönderdi.

30'uncu dakikada Mert Hakan'ın uzaktan vuruşunda kaleciden seken topu Novak tamamlamak istedi, top üst direkten döndü.

32'nci dakikada sol kanatta son çizgiye inen Rossi penaltı noktasına doğru ortasını yaptı. Serdar Dursun sağ köşeye etkili bir kafa vuruşu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

43'üncü dakikada Serdar Aziz'in hatasında topu kapan Haqi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Altay gole izin vermedi.

45+4'üncü dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Haqi Osman'ın vuruşunda top direkten döndü.

55'inci dakikada serbest vuruşu kullanan Mert Hakan'ın yakın köşeye doğru yaptığı vuruşu Abdulsamed direğin dibinden çıkardı.

57'nci dakikada Mert Hakan'ın kullandığı kornerde boş pozisyonda kafayı vuran Serdar Aziz, topu ağlara gönderdi: 0-2.

75'inci dakikada sol kanattan Novak topu ceza yayı sol tarafındaki İrfan'a gönderdi. İrfan, penaltı noktasının gerisinden çektiği şutunda top sağ köşeden filelere gitti: 0-3.

77'nci dakikada Tisserand'ın uzun toplu Mert Hakan'a gönderdiği top Valencia'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-4.

85'inci dakikada Gustavo, uzak mesafeden kaleyi denedi, top savunmaya çarparak direğin yanında auta çıktı.

88'inci dakikada savunmada topu kapan Arda Kurtulan, ceza sahası içerisinde İrfan'a pasını gönderdi. İrfan bekletmeden topu Valencia'ya gönderdi. Vallencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-5.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 5-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-05-21 21:21:31



