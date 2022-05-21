Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip"

Süper Lig’e sahasında 50’lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile veda eden Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Cihat Arslan, Malatyaspor’un tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 50 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da karşılaşma sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktörü Cihat Arslan, artık sözün de ligin de bittiğini ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren Arslan, “Barış orda duygularına yenik düştü, kırmızı kart olur olmaz o hakemin kararıydı, sonra da Karim Hafez sakatlandı. Tetteh de yoktu zaten. Çok genç bir takımız, 3 tane bizim için çok önemli olan oyuncu aynı anda yoktu. Maç içerisinde Barış’ın kırmızı kartı, sağ bekimiz yok, Karim Hafez sakatlandı, sol bekimiz yok. Biz buğrayı sağ bek, Yiğit’i de sol bek yaptık. Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı. Giren oyuncular Szalai, Sosa, Valencia. Bizi küçümsemiyorum bizim kardeşlerimiz de Burak Efe, Enes, Berat, Mert hep 1718 yaşındaki oyuncular. Tabi ki burada kalite kazandı. Fenerbahçe’nin de hedefi bitmemişti. Fenerbahçe’yi hem şampiyonlar Ligine katılacakları için hem de Ligi ikinci bitirdikleri için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ligin sona ermesi ile hazırladıkları raporu yönetime sunduklarını da belirten Arslan, “Biz çocuklarla sahaya çıkalım, bir direnişimiz olsun ama eşit şartlarda yarışmadık. Bu lige de biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla oyuncumuz gitti. 1213 oyuncu aynı anda gidince çocuklar tecrübe kazandı ama acı bir tecrübe kazandı" şeklinde konuştu.

Bundan sonra Yeni Malatyaspor’da kongre sürecinin olduğunu da belirten Arslan, “Malatya tekrar ayağa kalkabilecek potansiyele sahip bir şehir. Belediye başkanımızın önderliğinde inşallah eski güzel günlere dönüş yaparlar” değerlendirmesini yaptı.

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