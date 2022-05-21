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İsmail Kartal: "Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizin" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İkinci yarının şampiyonu Fenerbahçe"

İHA

İsmail Kartal: "Bundan sonra karar başkanımız ve yöneticilerimizin" Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "İkinci yarının şampiyonu Fenerbahçe"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Bundan sonra karar başkanımızın ve yöneticilerimizindir. İlk gün ne söyledim Fenerbahçem için hayırlısı ne ise olsun bizim için hayırlısı ne ise o olacak" dedi.
Süper Lig’in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u farklı mağlup eden Fenerbahçe’de maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İsmail Kartal, Yeni Malatyaspor’un durumunun ortada olduğunu ifade ederek, "İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik farklı bir galibiyetle kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bütün hayalim camiayı birleştirmek"
Süper Lig’de sezonun sona ermesi nedeniyle tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Kartal, “Samandıra’da bize hizmet eden personele, futbolcularıma, ekibime, yönetimime ve taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon ortasında göreve geldiğimde ne söylediysem, ne mesaj verdiysem o mesajlarımı gayet iyi aldılar. Onlar bize destek verdiler, verdikleri enerjiyle biz de onlara çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek, o tribünlerin dolu olarak taraftarıyla coşkulu bir futbol bir karakter koyan Fenerbahçe ruhunu tekrar ortaya çıkartan bir takım oluşturmaktı. Ben ne söylediysem söylediklerimin hepsini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. O gün neredeysem bugün de aynı noktadayım. Bunun için taraftarlarımı asla unutmayacağım. Futbolcularım bugüne kadar birbirimize olan saygıyla, birbirimize olan inancımızla biz bunları başardık, bunların hepsinin üstesinden geldik. Onun için bu seviyedeki en büyük pay sahibi oyuncularımındır. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da bize verdiği enerjiyle her zaman onları mahcup etmedik, onları mutlu etmek için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"Başkanımızla yöneticilerimizle görüşmedik"
Sezonun sona ermesiyle birlikte bundan sonraki süreçle ilgili de sorulan soruya cevap veren Teknik Direktör Kartal, “İlk gün neredeysem bugün de aynı yerdeyim onun için bundan sonraki süreçte ne olup ne biteceğini bilmiyorum. Dediğim gibi başkanımıza, yöneticilerimize de Fenerbahçeme de hayırlısı ne ise o olsun. Benim için de hayırlısı ne ise o olacak. Şu ana kadar başkanımızla, yöneticilerimizle görüşmedik. Herhalde bugünden sonra İstanbul’da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun planlamasıyla ilgili hazırladığım raporları başkanıma yöneticilerime sunacağım" yanıtını verdi. Ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını düşündüklerini de belirten Kartal, "Fenerbahçe için Şampiyonlar liginde, yeni sezonda her şey güzel olsun, hayırlısı olsun. Benim için de Fenerbahçe için de en güzeli olsun" ifadelerine yer verdi.

"Karar başkanımızın ve yöneticilerimizin"
Bir basın mensubunun “Bundan sonrası için düşünceniz nedir” sorusuna ise Kartal şu cevabı verdi:
“Şu an herhangi bir düşüncem yok. Bir de söylediğim gibi şu an ikinci yarının lideri şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur futbolcularımla bize yeter. Camiamıza, taraftarlarımıza yeter, biz bunların hepsini çok şükür gerçekleştirdik. Bundan sonra karar başkanımızın ve yöneticilerimizindir. İlk gün ne söyledim Fenerbahçem için hayırlısı ne ise olsun bizim için hayırlısı ne ise o olacak" diye konuştu.
Sezon boyunca yaptıklarının ortada olduğunu da ifade eden Kartal, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Yapılanlar ortada. Daha fazlası ne olabilirdi. Açıkçası ben de merak ediyorum. Kupadan elendik, tamam elendik ama nasıl elendik. İşin o tarafına bakmak lazım. Açık ara çok farklı kazanacağımız maç verilmeyen iki penaltı. Lüzumsuz bir verilen faul, şansız yediğimiz bir gol. Kaybettiğimiz bir maç var, nasıl kaybettik berabere kaldığımız 34 tane maç var, onları da bütün kamuoyu değerlendirecek. Takdir edecek, mademki burada açık net bir şekilde konuşuyoruz. Bu maçlara da bakılacak, acaba kazanmayı, oyununun galibi kimdi. Fenerbahçe miydi onlar da bakılacak. Şu an gelinen noktaya da insanlar bakacak, herkes değerlendirmesini buna göre yapacak. Herkes buna göre düşünecek. Objektif iyiyse iyi, kötüyse kötü bu kadar. Yapılanlar ortada, kaybettiklerimiz nasıl kaybedildiği de ortada."

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