Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)Süper 38'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok fazla maçı konuşmak istemediğini, sonuçta buraya kazanmak için geldiklerini belirterek, "Rakibimizin durumu da ortada. İnşallah çok daha güzel bir şekilde toparlanıp Süper Lig'e çıkarlar. Çünkü çok güzel bir şehir Malatya şehri, hocalarıyla konuştum. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar, Allah yardımcıları olsun. Sonuçta biz bugün farklı kazandık, rakip de 10 kişi kalınca biraz daha işimiz kolaylaştı. Kazanmak için gelmiştik, farklı bir galibiyetle kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon geneline gelince öncelikle Samandıra'da bize hizmet eden personele, futbolcularıma, ekibime, yönetimime ve taraftarlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon ortasında göreve geldiğimde ne söylediysem ne mesaj verdiysem o mesajlarımı gayet iyi aldılar. Onlar bize destek verdiler, verdikleri enerjiyle biz de onlara çok güzel bir reaksiyon gösterdik. Benim bütün hayalim camiayı birleştirmek, o tribünlerin dolu olarak taraftarıyla coşkulu bir futbol bir karakter koyan, Fenerbahçe ruhunu tekrar ortaya çıkartan bir takım yaratmaktı. Ben ne söylediysem söylediklerimin hepsini gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. O gün neredeysem bugün de aynı noktadayım. Bunun için taraftarlarımı asla unutmayacağım. Futbolcularımla bugüne kadar birbirimize olan saygıyla, birbirimize olan inancımızla bunları başardık, bunların hepsinin üstesinden geldik. Her maç 45-50 bin kişi bu tribünleri dolduruyorsa bizim futbolcularımla, oyuncularımla yaptığım çalışmalarla bu seviyelere geldik, bugünlere geldik. Onun için bu seviyedeki en büyük pay sahibi oyuncularımındır. Oyuncularımı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızın da bize verdiği enerjiyle her zaman onları mahcup etmedik. Onları mutlu etmek için biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık ve yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

"İLK NEREDEYSEM BUGÜN DE AYNI YERDEYİM"

İlk gün neredeyse bugün de aynı yerde olduğunu kaydeden Kartal, "Onun için bundan sonraki süreçte ne olup ne biteceğini bilmiyorum. Dediğim gibi başkanımıza, yöneticilerimize de Fenerbahçeme de hayırlısı ne ise o olsun, benim için de hayırlısı ne ise o olacak. Şu ana kadar başkanımızla, yöneticilerimizle görüşmedik. Herhalde bugünden sonra İstanbul'da bir görüşmemiz olacak. Ben de zaten sezonun planlamasıyla ilgili hazırladığım raporları başkanıma, yöneticilerime sunacağım. Biz elimizden geleni yaptığımızı düşünüyoruz Fenerbahçe için şampiyonlar liginde yeni sezonda her şey güzel olsun, hayırlısı olsun. Benim için de Fenerbahçe için de en güzeli olsun" diye konuştu.

"İKİNCİ YARININ ŞAMPİYONU FENERBAHÇE"

Bir gazetecinin "Bundan sonrası için düşünceniz nedir" sorusuna Kartal, "Şu an herhangi bir düşüncem yok. Bir de söylediğim gibi; şu an ikinci yarının şampiyonu Fenerbahçe. İkinci yarıda en çok gol atan takım açık ara yine Fenerbahçe. Bu gurur futbolcularımla bize yeter, camiamızla taraftarlarımıza yeter. Biz bunların hepsini çok şükür gerçekleştirdik. Bundan sonra karar başkanımızın ve yöneticilerimizindir. İlk gün ne söyledim, Fenerbahçem için hayırlısı ne ise olsun, bizim için hayırlısı ne ise o olacak" yanıtını verdi.

"YAPILANLAR ORTADA, KAYBETTİKLERİMİZİN NASIL KAYBEDİLDİĞİ DE ORTADA"

Bir başka gazetecinin, 'Sizin açınızdan geçen süreci değerlendirir misiniz?' sorusuna Kartal, şu yanıtı verdi:

"Yapılanlar ortada. Daha fazlası ne olabilirdi. Açıkçası ben de merak ediyorum. Kupadan elendik, tamam elendik ama nasıl elendik. İşin o tarafına bakmak lazım. Açık ara çok farklı kazanacağımız maç verilmeyen iki penaltı. Lüzumsuz yaratılan bier faul, şansız yediğimiz bir gol. Kaybettiğimiz bir maç var, nasıl kaybettik? Berabere kaldığımız 3-4 tane maç var onları da bütün kamuoyu değerlendirecek, takdir edecek madem ki burada açık net bir şekilde konuşuyoruz bu maçlar da bakılacak. Acaba oyununun galibi kimdi, Fenerbahçe miydi? Onlara da bakılacak. Şu an gelinen noktaya da insanlar bakacak. Herkes değerlendirmesini buna göre yapacak. Herkes buna göre düşünecek, objektif iyiyse iyi kötüyse kötü bu kadar. Yapılanlar ortada. Kaybettiklerimizin nasıl kaybedildiği de ortada."

CİHAT ARSLAN: "SÖZ DE BİTTİ, LİG DE BİTTİ"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, sözün de ligin de bittiğini, Fenerbahçe'nin genç bir takım olduklarını eksik ve karşılaşmada sakatlanan futbolcuları nedeniyle zorlandıklarını belirterek, "Karim Hafez sakatlandı, Tetten de zaten yoktu. Çok genç bir takımız. 3 tane bizim için çok önemli olan oyuncu aynı anda yoktu. Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı. Giren oyuncular, Szalai, Valencia, Sosa. Küçüksemiyorum, bizim kardeşlerimiz de öğrenecek ama girenler 17-18 yaşındaki oyuncular. Tabii ki burada da kalite kazandı. Fenerbahçe'nin de hedefi bitmemişti. Fenerbahçe'yi hem şampiyonlar ligi yarışı ve ligi ikinci bitirdikleri için tebrik ediyorum. Bizim için de Allah'a şükürler olsun lig sonuçlandı. Gerekli raporları hem yönetim kuruluna hem belediye başkanımıza sunduk. Bundan sonra yol haritası onlarda. Onlar nasıl tercihlerini kullanırlarsa o şekilde ilerlenir" dedi.

"EŞİT ŞARTLARDA YARIŞMADIK"

Ligde bir mücadele içerisinde olduklarını kaydeden Arslan, "Biz çocuklarla sahaya çıkalım, bir direnişimiz olsun. Ama eşit şartlarda yarışmadık. Bu lige de biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çok fazla oyuncumuz gitti, 12-13 oyuncu aynı anda gidince çocuklar tecrübe kazandı ama acı tecrübe kazandı. Kongre süreci var. Malatya tekrar ayağa kalkabilecek potansiyele sahip bir şehir. Belediye başkanımızın önderliğinde inşallah eski güzel günlere dönüş yaparlar" diye konuştu.

