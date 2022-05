Sound of Arslantepe konserine yoğun ilgi

Malatya İnönü Üniversitesi Çoksesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Bale Orkestrası tarafından düzenlenen "Sound of Arslantepe" konseri sanatseverlerden tam not aldı.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konsere İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Malatya Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet Atalan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Konservatuar Müdürü Prof. Dr. Ünal İmik, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mustafa Türker ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve İnönü Üniversitesi arasında imzalanan Sound of Arslantepe Konseri İşbirliği Protokolü çerçevesinde düzenlenen konserin eserlerini Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Açıkgöz bestelerken, şefliğini Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Hayri Akbudak yaptı. İnönü Üniversitesi Çoksesli Orkestrası ve Korosu ile Samsun Devlet Opera ve Bale Orkestrası tarafından gerçekleştirilen konserde Ateş, Erzak, Mühür, Avlu, Saray, Asker, Göçİsyan, Kurban, Sur ve Final isimli eserler icra edildi. Geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine giren Arslantepe Höyüğü’nün müzik diliyle dinleyicilere anlatılabilmesi amacıyla düzenlenen konserin sonunda İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, orkestra üyelerine çiçek takdim etti.

Rektör Kızılay, etkinlikte Arslantepe'nin notalarla anlatıldığını belirterek, "Arslantepe Höyüğü müzik dinletisi ile orkestramız Arslantepe Höyüğümüzü anlattılar. Müzik evrensel bir dildir. Arslantepe, Malatya’nın çok önemli bir

hazinesi. Bu hazine Dünya Miras Listesi'ne girmiştir. Dünya Miras Listesi'ne giren Arslantepe, müzik dinletisi ile anlatıldı. M. Güneş Açıkgöz hocamız on bölümlük eserleri besteledi. Hayri Akbudak hocamız da şef olarak koroyu ve orkestrayı yönetti. Bu muhteşem eser ortaya çıktı. Arslantepe'miz ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Bu yüzden bu eser Arslantepe için kalıcı bir eser oldu'' diye konuştu.

