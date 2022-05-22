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Malatya’nın yeni AVM’si Kurban Bayramı sonrasında hizmette Gürkan: “Yimpaş binası Malatya Cıty olarak hizmet verecek”

İHA

Malatya’nın yeni AVM’si Kurban Bayramı sonrasında hizmette Gürkan: “Yimpaş binası Malatya Cıty olarak hizmet verecek”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, güçlendirme ve yenileme çalışmalarının devam ettiği YİMPAŞ binasında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı.
Şantiye Şefi Emre Bozan, MalatyaElazığ karayolu şehir gösteren mevkiindeki YİMPAŞ binasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, Kurban Bayramı sonrasında AVM kısmının açılarak Malatyalıların hizmetine sunulacağını belirtti. YİMPAŞ binasındaki çalışmaların büyük bir hızla devam ettiğini belirten Başkan Gürkan inceleme gezisi sırasında yaptığı açıklamada, “Çalışmaların tamamlanmasının ardından YİMPAŞ binası Malatya CITY ismiyle hizmet verecek. Çalışmalar çerçevesinde bina içindeki çalışmalar tamamlanmış durumda. Bina dışı ile ilgili çalışmalar devam etmekte. Yapmış olduğumuz görüşmelerde özellikle Kurban Bayramı sonrası AVM kısmının açılacağı ve diğer kısımların açılması için de çalışmalar sürdürülmekte. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürmekte, şantiyede görevli arkadaşlarımız yoğun gayret ve çaba içerisinde çalışmaktalar. İnşallah bayram sonrası ilk AVM kısmının açılışını yapar ve daha sonra da gençlik merkezi, sanat merkezi otel konseptimizin açılışını yapar hemşehrilerimizin hizmetine sunmuş oluruz. Burası yıllardan beri metruk bir şekilde olan bir binaydı. Kendi haline terk edilmiş milli bir servetti ve çürümeye terk edilmişti. Malatya’nın doğunsunda bu bina varken batıda da Vagon Onarım Fabrikası vardı. Vagon Onarım Fabrikası Kızılay’ın üretim merkezi haline getirildi. İnşallah burasıda bir hizmet merkezi haline gelerek milletimize ve hemşehrilerimize hizmet edecek. Hizmet sektörü olarak düşünüldüğü zaman bu alanda yaklaşık olarak bin kişiye istihdam sağlanmış olacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte çok yönlü bir Merkezi Malatya’ya kazandırmış olacağız” dedi.
Gürkan konuşmasının devamında, “Önümüzdeki süreçte Özel Harekat Merkezinde yaklaşık olarak 4 bine yakın Özel Harekat Polisimiz Malatya’da eğitim sürecine başlayacaklar. O süreç içerisinde Otelimiz faaliyete geçerek polislerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal ihtiyaçları bu merkezde karşılanacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak Malatya Cıty’nin Malatya’ya hizmet etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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