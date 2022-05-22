İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

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Malatya’da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Havaalanı istikametine seyir halinde olan Ç.Ö. (58) idaresindeki 44 PT 957 plakalı Fiat marka otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan M.K. (41) yönetimindeki 23 BP 482 plakalı Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada Nazife Ö. (49), Kübra Ö. (30) ile Mikail K. (41) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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