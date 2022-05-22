Malatya'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı; 7 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde MalatyaElazığ karayolu üzerinde meydana geldi. İzzet E. yönetimindeki 44 EH 216 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Ali A.'nın kullandığı 12 ADD 015 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler İzzet E., Mehmet Ali A. ile yanlarında bulunan Melek E., Ayşegül E., Engin Samed S., Cemile A. ve Beyhan A. yaralandı. Yaralılar, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı araçlardan çıkarılarak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-05-22 22:49:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.