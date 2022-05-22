Ciple otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Malatya'da ciple otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında MalatyaElazığ karayolu Pütürge Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, I.E. idaresindeki 44 EH 216 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.A.A. yönetimindeki 12 ADD 015 plakalı cip çarpıştı. Kazada I.E. (41), M.E.(16), E.S. (14), M.A.A.(60), C.A.(59), B.A.(41) ile A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçlarda sıkışan yaralılar polis ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarılarak Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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