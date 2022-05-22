Malatya'da kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç öldü

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kene ısırması nedeniyle 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede öldü.



Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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