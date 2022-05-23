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Yeşilyurt’daki sanat şenliği renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu Çınar: “Özel çocuklarımızı, el emeği göz nuru eserlerinden dolayı tebrik ediyorum”

İHA

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 'Hayal Engel Tanımaz' sloganı ile düzenlenen 'Benim Fırçam' projesi çerçevesindeki Sanat Şenliği renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri tarafından sergilenen el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.

Yeşilyurt’daki sanat şenliği renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu Çınar: “Özel çocuklarımızı, el emeği göz nuru eserlerinden dolayı tebrik ediyorum”

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından 'Hayal Engel Tanımaz' sloganı ile düzenlenen ‘Benim Fırçam’ projesi çerçevesindeki Sanat Şenliği renkli ve coşku dolu anlara sahne oldu. Özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri tarafından sergilenen el emeği göz nuru eserler büyük beğeni topladı.
Yeşilyurt Kent Konseyi önünde düzenlenen ‘Sanat Şenliği’ etkinliğinde, Malatya’daki özel eğitim kurumlarında eğitim hayatlarını sürdüren özel gereksinimli çocuklar ve öğretmenleri tarafından yapılan sanatsal ve kültürel çalışmalar beğeniye sunuldu. Yağlı boya resimlerinden kara kalem tablolarına, taş boyamadan ebru sanatına kadar birçok alanda yaptıkları sanatsal çalışmaları sergileyen özel gereksinimli çocuklar, gönüllerince eğlenip güzel vakit geçirdiler. Müzik dinletileri, animasyonlar ve palyaço gösterileriyle birlikte renkli, heyecanlı ve keyif dolu anların hâkim olduğu etkinliğe eşi Semra Çınar ile birlikte katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sergilenen eserleri yakından inceleyip, özel gereksinimli çocukları ve öğretmenlerini tebrik etti.
Eşi Semra Çınar ile birlikte yağlı boya resmi yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplumda farkındalık oluşturan bu tür kültürel etkinliklerle Yeşilyurt’un sanatsal vizyonunu geliştirdiklerini söyledi.
Özel gereksinimli çocuklar ve ailelerinin yaptıkları sanatsal çalışmaların sergilendiği etkinlikte emeği geçenleri tebrik eden Çınar, “ Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzun imajına, birlik ve beraberlik ruhuna ve kardeşlik ortamına büyük bir anlam kazandıran çok önemli bir etkinlikte özel gereksinimli çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmenin sevincini yaşamaktayız. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Yeşilyurt Kent Konseyimizin ortaklaşa düzenledikleri sanat şenliğinde el emeği göz nuru eserlerini sergileyen özel gereksinimli çocuklarımızın yaşadıkları mutluluk, heyecan ve sevinci anlatmaya kelimeler yetmez. İlimizde faaliyetlerine devam eden özel eğitim kurumlarımızda eğitimlerine devam eden bu evlatlarımızın el emeği göz nuru eserlerinin her biri ayrı bir değer ve kıymet taşımaktadır. Öğretmenlerinin ve ailelerinin destekleriyle çok özel eserleri ortaya çıkartan bu güzel evlatlarımızın hayallerini ve beklentilerini yansıttıkları sanatsal çalışmalar her türlü takdirin üzerindedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; güzel çalışmalar yapmak için başarmak için asla engel yoktur. Çocuklarımızda çalıştılar, emek sarf ettiler, öğretmenlerinin de destekleriyle çok güzel bir sergiyi açarak büyük bir başarının altına imza attılar. ‘Benim Fırçam’ projesi çerçevesindeki bugün ki sanat şenliğimizde özel gereksinimli evlatlarımızın yeteneklerini ve becerilerini bir kez daha görmek için çok güzel bir fırsat oldu. Hayatımızın en güzel renkleri olan bu evlatlarımızı ve onlara rehberlik yapan öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Tüm çocuklarımızın sağlıklı, huzurlu ve güzel bir hayat yaşaması için toplumsal farkındalık oluşturan bu tür faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Neşeli ve keyif dolu anların yaşandığı sanat şenliğinde emeği geçen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Kent Konseyimize, öğretmenlerimize, ailelerimize ve tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Çınar konuşmasından sonra etkinlik için özel olarak hazırlanan balonları, davetlilerle birlikte gökyüzüne uçurdu.

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