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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da 250 yıllık çınar ağacı için koruma talebi

İHA

Malatya'da 250 yıllık çınar ağacı için koruma talebi

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Resuluşağı Mahallesi’nde bulunan 250 yıllık Çınar ağacının ’anıt ağaç’ olarak tescillenmesi isteniyor.
Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Enlig mezrasında bulunan ve 250 yıllık olduğu belirtilen Çınar ağacının ’anıt ağaç’ olarak tescillenmesi için çalışma başlatılması isteniyor. Malatya’nın en önemli turistik merkezlerinden biri durumunda olan Levent Vadisi Kanyonu’nun içerisinde bulunan ’Enlig mezrası’ bölgesinde çok sayıda koruma altına alınacak nitelikte ağaçların bulunduğunu belirten mahalle sakinleri bunlardan biri olan ve 250 yıllık olduğunu ileri sürdükleri Çınar ağacının ’anıt ağacı’ olarak tescillenmesini istiyor.

4 kuşaktır ayakta
Son olarak 1985 yılında budama yapılan Çınar ağacının 4 kuşağa tanıklık ettiğini kaydeden Resuluşağı Mahalle eski muhtarı 67 yaşındaki Battal Özer, "Dedem 80, babam 70 yaşında hayatını kaybetti. Dedem ve babamdan duyduğumuz çınar ağacın çok eski bir ağaç olduğudur.1985’de ağacın tepe bölümünde buda yaptık daha sonra 5 ayrı dal olarak filizlendi. Yetkililerden Çınar ağacının koruma altına alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bölge genel olarak koruma altına alınmalı"
Sadece Çınar ağacının değil bölgenin genel olarak koruma altına alınması gerektiğine dikkat çeken mahallenin cami imamı İdris Turan ise "İki yıldır Enlig mezrasında görev yapıyorum. Köylüler ile muhabbetlerimizden anladığım kadarıyla burada 200300 yaşlarında ağaçlar var. Önünde bulunduğum ağacında en az 250 yıllık olduğu söyleniyor. Burada sadece ağaçlar değil, akarsuları, mağaraları ile son derece önemli bir merkez bu nedenle bölgenin genel olarak koruma altına alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

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