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İnternete bağlan ama bağımlı olma Profesör Bayhan’dan siber zorbalık ve siber mağduriyet şikayeti

İHA

İnternete bağlan ama bağımlı olma Profesör Bayhan’dan siber zorbalık ve siber mağduriyet şikayeti

İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vehbi Bayhan, söyleşi programında sosyal medyanın zararlarından söz ederek, sosyal medya aracılığı ile çocuk, genç ve yetişkinler arasında siber zorbalık ve siber mağduriyet oranlarının arttığını ifade etti.
Malatya İnönü Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Teknoloji Bağımlılığı Komisyonu tarafından Bağımlılık Haftası dolayısıyla Gençlik ve Sosyal Medya konulu söyleşi düzenlendi.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ek Bina Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak katılan FenEdebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vehbi Bayhan, sosyal medya bağımlılığını anlattı. Bayhan, “Toplumların gelişim aşamalarına baktığımız zaman değişik aşamalardan geçtiği görülmektedir. Avcılık ve toplayıcılık ya da mikro çevre istismarcılığı döneminden sonra tarım devrimi ve tarım toplumu, sanayi devrimi ve sanayi toplumu, şu anda da enformasyon devrimi ve enformasyon toplumu aşamasına erişilmiştir. Enformasyon ya da bilişim toplumunun temelinde internet vardır. Sosyologlar yeni oluşan toplumsal yapılarla ilgili Risk Toplumu ve Gözetim Toplumu kavramlarını da geliştirmişlerdir” ifadelerini kullandı.
İnternet ve sosyal medyanın günümüzde küreselleşmenin omurgasını oluşturduğundan bahseden Bayhan şöyle devam etti:
“İnternetin hayatımızı kolaylaştırma ve hızlandırma işlevleri olumludur. Ancak internet ve sosyal medya bağımlılığı problemi de gelişmektedir. Z kuşağı sosyal medyasız ve internetsiz bir dünya hayal edememektedir. ‘Dijital yerli’ olarak nitelendirilen Z Kuşağı, internet ve sosyal medyanın içine doğdukları için internetsiz bir dünya tasavvur edemiyor. Çocuk ve gençlerde şiddet içerikli dijital oyun bağımlılığı artmaktadır.”

“Bağlan ama bağımlı olma”
Sosyal medya aracılığı ile çocuk, genç ve yetişkinler arasında siber zorbalık ve siber mağduriyet oranlarının arttığını ifade eden Bayhan, “İnternet üzerinden alışveriş takıntısı ve Bitcoin bağımlılığı artmaktadır. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle sağlık sorunları artmaktadır. ABD’de yapılan araştırmalar, akıllı telefon kullanmaya başladıktan sonra gençler arasında intihar oranlarının arttığını belirlemiştir” şeklinde konuştu.
Bayhan, ebeveynlerin teknolojiyi çocukları kadar işlevsel kullanamadıklarından sosyal medya bağımlılığını denetleyemediklerini söyleyerek, “Dolayısıyla bilinçli ebeveynler yetiştirmek önem taşımaktadır. Hepinize her türlü bağımlılıktan uzak, özgür hayatlar dilerim. Sloganımız, bağlan ama bağımlı olma” şeklinde konuşmasını tamamladı.
Söyleşi soru cevap ile sona erdi.

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