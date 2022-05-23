Battalgazi'de dijital dönem

Dijitalleşmeye yönelik atılımlarını aralıksız sürdüren Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, yetki ve sorumluluk alanında bulunan işyerlerinde hayata geçirdiği sistem ile ilçede dijital bir dönemin startını verdi.

Battalgazi Belediyesi, dijitalleşmede örnek bir uygulamayı daha hayata geçirerek, bir ilke imza atmayı başardı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatlarıyla harekete geçen Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından, yetki ve sorumluluk alanında bulunan iş yerlerinin denetim ve ruhsatlandırma sürecini kayıt altına almak amacıyla “Dijital Ruhsat Denetim Sistemi”ni hayata geçirdi. Belediye Hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli sunulmasını sağlamak, iş yerlerinin denetim sürecini kolaylaştırmak, kayıt dışı iş yerlerinin önüne geçmek, vatandaşın iş yerlerine yönelik istek öneri ve şikayetlerini elektronik altyapı ile somutlaştırarak kayıt altına almak ve yönetilebilir alan hakimiyetinin sağlanması amaçlanan sistem ile ruhsatsız olan iş yerlerinin tespitinin QR Kod ile yapılıp gerekli süreçler sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde iş yerlerinin camlarına yapıştırılan karekod, Zabıta ekipleri tarafından okutularak, işletmelere ait bilgilere rahatça ulaşılabilecek. Hem esnafın hem de zabıta ekiplerinin işini kolaylaştıracak sistemin ilk uygulamasını ise Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder gerçekleştirdi.



Esnaflar uygulamadan memnun

Battalgazi’de başarılı bir denetleme sistemi kurulduğunu aktaran Ercan Öztürk isimli esnaf, “Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder, kurulan sistemi bugün bizlere anlattı. Ekipler içeri girmeden ve kimseyi rahatsız etmeden iş yerlerimiz hakkında bilgi sahipleri olacaklar. Müşterilerimizin aklına olumsuz herhangi bir şeyde gelmeyecek. Uygulamayı çok beğendim. Takdir edilecek bir sistem kuruldu. Bu uygulamayı bölgede ilk kez Battalgazi Belediyemiz hayata geçiriyor. Gayet başarılı bir çalışma olmuş. Bu noktada başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Sistemi Battalgazi’de yaygınlaştıracağız”

İlk olarak Sivas Caddesi üzerindeki esnaflarda uygulanan sistemin müşterilere güven duygusu da aşıladığını belirten Başkan Güder, “Dünya nereye gidiyor bunu da görmek lazım. Türkiye’de gözlemlediğimizde 65 milyon civarında internet kullanıcısı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her şeyin dönüştüğü, dijitalleştiği ortamda Battalgazi Belediyesi olarak bizler de buna kayıtsız kalmadık. İlçemizde bulunan ticarethaneleri kurduğumuz dijital sistem ile denetleyeceğiz. İş yerlerinin cam kısmına yapıştırdığımız karekod ile hem müşteriler iş yerini tanıyacak hem de ekiplerimizin denetim sistemini kolaylaştıracak. İşyerlerine ait bilgilere böylelikle rahatça ulaşabileceğiz. Sistemi kurmadan esnaflarımız ile de fikir alışverişinde bulunduk. Hemen hemen hepsi sistemi yararlı buldu. Bu sistem esnafımıza ve vatandaşlarımıza güven duygusu da sağlamış olacağız. Bu hizmetin bölgede ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından yapılıyor olması da önemli. Dijitalleşmede önemli adımlar atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

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