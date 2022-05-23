SGK yeni binasında hizmet vermeye başladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Malatya İl Müdürü Tekin Kutlu, 2 yıl önce temelleri atılan SGK il binasının tamamlandığını ve yeni yerinde hizmet vermeye başladığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni SGK İl binasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Tekin Kutlu, yeni binanın vatandaşlara hizmet vermeye başladığını ifade ederek, “ 20 Haziran 2020 tarihinde temelini atmış olduğumuz Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binamız 23 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Bu eserde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanımıza, Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Yeni binanın eski binaya oranla geniş alana sahip olduğunu ve vatandaşlara daha kaliteli hizmet verileceğine değinen Kutlu, “Şu an bulunduğumuz bina 17 Bin 500 metrekare kapalı alana sahip bir binadır. Daha önce kullanmış olduğumuz Sağlık merkez Müdürlüğü ve SGK il müdürlüğümüzün binası toplamda 7 bin 800 metrekare idi. Hem vatandaşlarımızın daha nezih bir ortamda hizmet alması hem de çalışan arkadaşlarımızın daha iyi bir ortamda çalışarak daha kaliteli bir hizmet verebilmeleri için bu eserin yapımı sonuçlandı. 23 Mayıs 2022 tarihinde, yani bugünden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başladık. Vatandaşlarımızı ağırlamaya başladık. SGK Beydağı Merkez Müdürlüğü olarak bu tarihten sonra bütün birimlerimiz tek hizmet noktası olarak bu binada hizmet verecekler” diye konuştu.

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