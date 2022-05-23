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9.Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı sona erdi Gürkan: “Ebeveynler olarak çocuklarımıza kitap okutmamız lazım”

İHA

9.Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı sona erdi Gürkan: “Ebeveynler olarak çocuklarımıza kitap okutmamız lazım”

Malatya Valiliği ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, organizasyonunu ise Kültür A.Ş.’nin yaptığı, 9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapanış programıyla sona erdi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 1322 Mayıs tarihleri arasında kitapseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen, Sezai Karakoç Anısına düzenlenen 9. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı sona erdi. Yeni Fuar Merkezinde yapılan kapanış programıyla sona eren kitap fuarında imza günü etkinlikleri, söyleşiler, paneller, konferanslar, yazar okur, yazar öğrenci, yazar STK buluşmalarıyla birlikte bin’in üzerinde etkinlik kitapseverlerle buluştu.
9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı kapanış programında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “13 Mayıs’ta açılan fuarımızın kapanışını yaptık. Gerek ilçe belediyelerimiz gerek Büyükşehir Belediyesi olarak bizler kitapla ilgili imkânı olmayan çocuklarımıza kitap almaları için imkân sağladık. Anne ve baba olarak çocuklarımıza kitap okutmamız gerekir. Bazen kariyer günlerine katılıyoruz bana sorduklarında her türlü kitabı okuyun derim. Kitabın iyisi kötüsü olmaz. Acıyı tatmazsanız tadın kıymetini bilir misiniz? Muhakeme dediğimiz, mantık dediğimiz hadise orada devreye giriyor. Neyin iyi neyin kötü olduğunu o şekilde kavrarız. Yol haritamızı kişilik, benlik anlamında şahsiyetimizin, karakterimizin oluşması da ancak o şekilde belli olur. Bütün kitapları okuyunuz, okuduğunuz bütün kitapları egemenliğinizin altına alın. Sadece bir kitaba teslim oluruz o da Kur’anı Kerim. Okumanın önemini biliyoruz. Okumanın gerekli olduğunu ve doğru okuma sitili ve metoduyla okumayı bütün çocuklarımıza teşvik etmemiz gerekir. Kitap fuarında emeği geçen başta Kültür A.Ş. Genel Müdürlüğümüze, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımıza ve diğer birimlerdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fuarımız süresince yayın yapan televizyonlarımıza, radyolarımıza ve bütün basın mensubu arkadaşlarımıza, ayrıca Fuara katılım sağlayan yayın evlerine ve tüm yazarlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Malatya Valisi Hulusi Şahin ise Kitap Fuarı kapanış programında yaptığı konuşmada, kitapla yoğrulmanın ve kitapla hemhal olmanın meşgalelerin en güzeli olduğunu vurgulayarak, “10 günlük sürede Malatya böyle bir meşgaleyle hemhal oldu bu çok kıymetli. İnsanlar kitap konuştular, fikir ürettiler, fikir üzerinde kafa yordular. İnsanı başka yaratıklardan ayıran biriktirmek. Okuyorsunuz biriktiriyorsunuz bir sonraki nesle aktarıyorsunuz. Nesle aktarmazsanız yine bir anlamı yok. İnsan bir eğitim sürecinde insan olur. Bu süreci iyi taşırsak kendi kültürümüzü de daha ilerilere götürürüz ve insanlık ailesine bir katkımız olur. İnsanlık ailesinin şerefli bir ferdiyiz. Bu ferdin, bu parçanın hizmet etmesi lazım. İnsanların hayırlısı insanlara faydası olandır. Kitap fuarları çok kıymetli. Kitap fuarını şehrin dışında bir fuar alanında yaparak riskli bir iş yapmışsınız. Genelde çok uygulanan bir şey değildir. Genelde şehrin ortasına bir çadır kurulur, gelen geçen çarşıya pazara giderken bakayım burada ne varmış diye uğrar dolayısıyla kalabalığı garanti altına almış olursunuz. Ama fuar alanında yaparak nitelikli ziyaretçi hedeflenmiş. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muhteşem bir fuar alanı. Türkiye’de bu şekilde çok yok. Çok güzel bir fuar alanı. Kitap fuarlarının adresi burası. Herkes tarafından benimsendi. İyi bir şekilde organize edildi ve neticelendi” ifadelerini kullandı.
9.Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın kapanış programında yapılan konuşmaların ardından, bu yıl ilk kez Malatya yazım hayatına ve kültürel kimliğine yapmış oldukları katkılar için yazarlardan, Araştırmacı Yazar Celal Yalvaç’a, Gazeteci Kamuran Sezer’e, Eğitimci Araştırmacı Yazar Orhan Toğrulca’ya, Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı’ya, Gazeteci Yazar Asım Demirkök’e, Araştırmacı Yazar Şair Kemal Deniz’e, Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya’ya, Yazar Adil Akkoyunlu’ya ve Yazar Ali Yiğit’e Vali Şahin, Başkan Gürkan ve protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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