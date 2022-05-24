Malatya'ya şehit ateşi düştü

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)PENÇE-Kilit operasyonunda, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin (25) acı haberi, Malatya'daki ailesine verildi.
Pençe-Kilit operasyonunun sürdürdüğü Irak'ın kuzeyinde, teröristler ile çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli´nin acı haberi, Yaka Mahallesi'ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Cevat ile annesi Aynur Tekedereli'nin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. 3 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan ve bekar olan şehit Celal Tekedereli'nin cenazesi, yarın ikindi vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-05-24 14:09:59
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