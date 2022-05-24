Battalgazi Belediyesi’nden vergi ödemelerinde son hafta uyarısı

Battalgazi Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin 1. taksitlerinin son ödeme gününün 31 Mayıs Salı olduğunu hatırlatarak mükelleflere çağrıda bulundu. Ödemeler Battalgazi Belediyesi veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi Ebelediye uygulamaları üzerinden online olarak da yapılabiliyor.

Battalgazi Belediyesi, 2022 yılı Emlak, Çevre Temizlik, İlan ve Reklam Vergisinin birinci 1. taksit ödemelerinin 31 Mayıs 2022 Salı günü sona ereceğini hatırlatarak, doğabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek ve mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için çağrıda bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğü, mükelleflerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

Borç ödemede online kolaylık

Vergi mükellefi vatandaşlar saat: 08.0017.00 arasında Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere, Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki vezneleri, Tapu Kadastro Müdürlüğü Battalgazi Belediyesi tahsilat servisine nakit ya da kredi kartı ile ödeme yapabilecek. Battalgazi Belediyesi’nin dijitalleşme ve Akıllı Belediyecilik çalışmaları çerçevesinde oluşturulan altyapısı sayesinde vatandaşların Belediyeye gelmeden ve işlemlerini mesai saatine bağlı kalmadan 7/24 güvenli bir şeklide https://www.battalgazi.bel.tr üzerinden Ebelediye uygulamasını da kullanarak gerçekleştirebilecek.

Vezneler hafta sonu açık olacak

Öte yandan Battalgazi Belediyesi’nde mükelleflerin ‘Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam Vergisi’ ödemeleri için vezneler bu hafta sonunda açık tutulacak. Taksitlerini veznelerde ödemek isteyen mükellefler, 2728 Mayıs tarihlerinde saat: 08.0017.00’de Battalgazi Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelere ve Vilayet Parkı arkası Ek hizmet binasındaki veznelere başvuru yapabilecek.

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