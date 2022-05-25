Dolandırıcıların oyunu polis bozdu

Malatya’da kendini polis olarak tanıtarak bir vatandaşı 45 bin TL dolandırmaya çalışan şahsın oyunu polis bozdu.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ikamet eden M.Ç.’yi telefonla arayan bir kişi kendini polis olarak tanıttıktan sonra M.Ç.’ye isminin terör olayı soruşturmasında geçtiğini ve para göndermesi gerektiği şeklinde yönlendirmelerde bulundu. Konuştuğu kişilerin polis olduğunu zanneden M.Ç. 45 bin TL parayı bir bankanın ATM’sinden kendisine verilen İBAN hesabına yatırmak için harekete geçti. M.Ç.’nin yakınlarının ihbarı üzerine kent merkezinde çalışma başlatan polis ekipleri M.Ç.’yi bir banka ATM’sinde para transferini gerçekleştireceği esnada bularak işlemi iptal ettirdi. Polis ekiplerinin dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtulan M.Ç. polis merkezine giderek şikayetçi olurken, polis ekiplerine ise teşekkür etti.

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