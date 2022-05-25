Şehit Celal Tekedereli memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Malatyalılar şehidini gözyaşları ile uğurladı

Kuzey Irak’ta teröristlere yönelik düzenlenen PençeKilit Operasyonunda 4 silah arkadaşı ile birlikte şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, memleketi Malatya’da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

PKK terör örgütüne yönelik Kuzey Irak’ta gerçekleştirilen sınır ötesi PençeKilit operasyonunda çıkan çatışmada şehit düşen 5 askerden biri olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Er 25 yaşındaki Celal Tekedereli, Hakkari’deki törenin ardından havayolu ile memleketi Malatya’ya getirildi.

Malatya Erhaç Havaalanında askeri erkan ve şehit ailesi tarafından karşılanan şehidin naaşı daha sonra son kez helallik için Yaka Mahallesi’ndeki evinin önüne götürüldü. Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımının ardından şehidin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı Malatya Şehir Mezarlığı’na getirildi.

Burada kılınan öğle namazının ardından Şehit asker için cenaze töreni düzenlendi. Buradaki törene Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu ile çok sayıda askeri ve polis erkanı, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

2’si kız 5 kardeşten biri olan Şehit Celal Tekedereli’nin 1 yıl önce sözleşmeli olarak TSK’da göreve başladığı öğrenirken, şehidin babası Cevat ile anne Aynur Tekedereli cenaze namazı süresince güçlükle ayakta durabildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kılınan cenaze namazının ardından tekbirlerle top arabasında Malatya Şehitliği’ne kadar getirilen şehidin naaşı daha sonra burada gözyaşları arasında defnedildi. Defin sonrası Vali Hulusi Şahin tarafından, şehidin tabutunun üzerine serilen Türk Bayrağı ile fotoğraflı baba Cevat Tekedereli’ye verildi.

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