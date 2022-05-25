Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı Güder: “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı Güder: “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum”

İHA

Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı Güder: “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum”

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kur’anı Kerime geçen 45 minik öğrenci için düzenlenen törene katıldı. Birbirinden renkli anların yaşandığı törende konuşan Başkan Güder, “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.
Battalgazi İlçe Müftülüğü bünyesindeki 46 yaş Kur’an Kurslarında Kur’anı Kerim’e geçiş töreni heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Çocukların dini, ahlaki gelişimlerini desteklemek, çocuklara değerler eğitimi vermek ve çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlanması amacıyla ilçedeki eğitimlerini aralıksız sürdüren Fahri Kığılı Vakfı Mustafa Orhanoğlu 46 yaş Kur’an Kursundaki 45 minik öğrencide bu heyecana ortak oldu. Yaşlarına uygun plan ve uygulamalarla dini bilgiler öğrenen ve İslam’ın rahmet mesajını tanıyarak alınan eğitimlerin ardından ElifBa'yı öğrenen başarılı öğrenciler, İlahiler seslendirerek katılımcılara kısa bir gösteride sundu. Birbirinden renkli ve heyecanlı anların yaşandığı törende kurs hocaları tarafından taçları takılan minik öğrencilere, başarı belgeleri takdim edildi.
Törene Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ümit Fatih Kaygısız, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Kuran kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Hedefimiz Battalgazi’de elli sınıfa ulaşmak”
Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, “46 yaş Kur’an Kurslarımızın yıl sonu etkinliği çerçevesinde düzenlenen programda bir araya geldik. 2014 yılında Türkiye’de pilot bölge seçilen 10 bölgede 46 yaş Kur’an kursları uygulanmaya başlandı. Kurslara gösterilen rağbet ve öğrencilerin aldığı bilgi ile Türkiye’nin tamamında yaygınlaşmasına karar verildi. 2017 yılında bölgemizde 2 dersliğimiz vardı. Bugün ise mevcut sınıf sayımız 40. Eylül ayında inşallah bu sayıyı 50 sınıfa çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın imanın, İslam’ın aydınlık ilkeleriyle ve milli manevi değerlerle yetişmesi bizler için çok önemli. Kurslarımız bizim için büyük önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

“Okul öncesi dini eğitimler önemlidir”
Okul öncesi verilen dini eğitimlerin önemine vurgu yaparak başarılı öğrencileri tebrik eden Başkan Güder, “Böyle güzel bir eğitimi Malatya’mızda ve Battalgazi’mizdeki evlatlarımıza bahşettiğiniz için Allah razı olsun. Okul öncesi dini eğitimler önemlidir. Severek, sevdirerek ve eğlendirerek bu eğitim verilmesi daha da önemlidir. Dilini bilmediğiniz ve görmediğiniz bir yerden istifade etmeniz mümkün değildir. Bu durumlarda bizler ne yaparız? Kendimize rehber tutarız. Hepimizin rehberi Kur’anı Kerim’dir. Bu rehberin yavrularımıza erken yaşlarda öğretilmesi gerçekten mutluluk verici bir durum. Çocuklarımızın Kur’an ahlakıyla yetişmelerini görmek ve ecdada sahip çıkıyor olmalarını hissetmek bizleri bir hayli duygulandırıyor. Evlatlarımızı Kur’an ahlakıyla yetiştirip Peygamber ahlakını nakş ettiğimizde, toplumumuzun sağlıklı bir toplum olacağı ve bundan sonraki süreçte ecdadın bıraktığı emanete sahip çıkacağı konusunda gözümüz arkada kalmayacak. Battalgazi Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirip toplumumuzu geleceğe taşıma noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Bugün bu törende emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Yavrularımızın gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yavrularımıza başarılar diliyorum”
Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran da, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hep birlikte yaşayan milli ve manevi değerlere sahip çıkan çocuklar yetiştirmek durumundayız. Milli ve manevi değerlerimizi Fen İlimleriyle birlikte yürütmek zorundayız. İkisinin birlikte olması lazım, tek taraflı hiçbir zaman olmaz. Hem vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seveceğiz hem de dinimizi öğreneceğiz. Bu güzel eğitimlerin yavrularımız üzerinde çok faydalı olacağını düşüyorum. Tüm yavrularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Down sendromlu çocukların Ebru Sanatı heyecanı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Ebru Sanatı heyecanı
Şehit Celal Tekedereli memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Malatyalılar şehidini gözyaşları ile uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Celal Tekedereli memleketinde son yolculuğuna ...
Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlar yandı
YEREL HABERLER Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlar yandı
Dolandırıcıların oyunu polis bozdu
YEREL HABERLER Dolandırıcıların oyunu polis bozdu
Yeşilyurt’ta yollar yenileniyor Çınar: “İlyas Mahallemizin yollarını konforlu bir görüntüye kavuşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yollar yenileniyor Çınar: “İlyas ...
Çöp evden bir kamyon çöp çıkartıldı
YEREL HABERLER Çöp evden bir kamyon çöp çıkartıldı
Bisikletçiler başarılı döndü
YEREL HABERLER Bisikletçiler başarılı döndü
Küresel iklim değişikliği suyun önemini ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Küresel iklim değişikliği suyun önemini ortaya ...
Reşat Erdoğan’dan taziye mesajı “Aziz şehitlerimiz; kanınız yerde kalmayacak”
YEREL HABERLER Reşat Erdoğan’dan taziye mesajı “Aziz şehitlerimiz; ...
Lösemili çocuklar için "Umuda Yürüyüş"
YEREL HABERLER Lösemili çocuklar için "Umuda Yürüyüş"
Malatya kayısısı Prag’da tanıtılacak
YEREL HABERLER Malatya kayısısı Prag’da tanıtılacak
"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya’da
YEREL HABERLER "Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Malatya’da
Yeni Malatyaspor’un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’un Süper Lig serüveni 6 yıl sürdü
SGK Müdürü Kutlu'dan Başkan Sadıkoğlu’na ziyaret Kutlu: “Malatya, kayıt dışı istihdamın önlenmesinde iyi bir noktada”
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kutlu'dan Başkan Sadıkoğlu’na ...
Battalgazi Belediyesi’nden vergi ödemelerinde son hafta uyarısı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden vergi ödemelerinde son ...
Türkü diyarı Arguvan 3.lük ödülü
YEREL HABERLER Türkü diyarı Arguvan 3.lük ödülü
Şehit ateşi Malatya’ya düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Malatya’ya düştü
Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Polisten öğrencilere hediye
YEREL HABERLER Polisten öğrencilere hediye
Tıp kongresinde yeni pandemi uyarısı
YEREL HABERLER Tıp kongresinde yeni pandemi uyarısı
Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralandı
Malatyalı sporcudan gümüş madalya
YEREL HABERLER Malatyalı sporcudan gümüş madalya
Jandarma’dan kuş şefkati
YEREL HABERLER Jandarma’dan kuş şefkati
9.Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı sona erdi Gürkan: “Ebeveynler olarak çocuklarımıza kitap okutmamız lazım”
YEREL HABERLER 9.Malatya Anadolu kitap ve kültür fuarı sona ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.