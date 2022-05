Down sendromlu çocukların Ebru Sanatı heyecanı

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Tahsin Bozdağ tarafından down sendromlu çocuklar için workshop etkinliği düzenlendi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Atölyesi’nde düzenlenen etkinliğe, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri, down sendromlu bireyler, özel eğitim öğretmenleri, akademisyenler, öğrenciler ve down sendromlu çocukların aileleri katıldı.

Öğr. Gör. Tahsin Bozdağ, düzenledikleri etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızı ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Ebru sanatı ile teknede başlayan renkliliğin çocukların yüzünde oluşan gülümsemeye ve gözlerindeki ışıltıya dönüşmesinin her şeyden çok daha önemli olduğunu ifade etmek isterim. Kapılarımızın bu etkinliklere daima açık olduğunu ailelere içtenlikle dile getirmek isterim” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen workshop etkinliği, down sendromlu bireylerin özel eğitim öğretmenleri, öğrenciler ve aileleri ile birlikte boyama, çizim ve süsleme yapmasıyla sona erdi.

