Nezaket okullarında yıl sonu etkinliği

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü ile İl Müftülüğü işbirliği ile açılan ‘Nezaket Okulları’na kayıtlı öğrenciler tarafından yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Malatya İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Mehmet Şirin Ayral, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Yılsonu etkinliği programında konuşan Malatya İl Müftü Yardımcısı Fikriye Özkan, “Bizler çok programlara iştirak ediyoruz. Ama şunları söylemek istiyorum; bizleri en çok hislendiren, en çok duygulandıran, ah keşke bu yavrularımızın yerinde olsaydık dediğimiz programlar işte bu programlar. Bu yaşlarda Kur’an ile buluşmak bizlere nasip olmadı. Bu nedenle çok hisleniyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ise “Belediye olarak şuna inanıyoruz, çocuklara, gençlere, insana yapılan yatırım en isabetli ve en yerinde bir yatırımdır. Bu açıdan yatırımın miktarı, süresi, zamanı, mekanı yok. Her yönüyle biz eğitimin emrindeyiz. Çünkü insana yapılan yatırımı biz üzerinden yüz yıllar geçse bile nihayetinde oralarda görüyoruz. Burada 4 ila 6 yaş arasındaki çocuklara dini eğitimin verilmesi Nezaket Okullarının yapılmasını da çok önemsiyoruz. Sebebi de şudur; insan bir bedenden müteşekkildir. Eğer o bedenin içerisinde ruh olmazsa, o bedenin hiçbir özelliği, hiçbir cazibesi olmaz. İşte eğitimin içindeki ruh da Allah korkusudur, inançtır. Bugünkü programdan dolayı emeği geçen başta öğretmenlerimiz ve aileler olmak üzere herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi semt konakları Nezaket Okullarında eğitim gören yaklaşık 300 öğrenci, etkinlik çerçevesinde Kur’anı Kerim Tilaveti, şiir, değerler eğitimi gösterileri, ilahiler, skeç ve günlük hayat piyesi gibi gösteriler sergilediler.

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