Tüfenkci’den Bakan Koca ile sağlık istişaresi

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Malatya'daki sağlık yatırımlarıyla ilgili istişarede bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'ya TBMM'de gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Tüfenkci, "TBMM’de Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı ziyaret ederek, Malatya genelinde hastanelerimizdeki doktor ihtiyaçlarımız ve yapımı tamamlanan Battalgazi Devlet Hastanemiz başta olmak üzere, ilimizdeki sağlık yatırımları ve planlanan projeler üzerine istişarelerde bulunduk. Sayın Bakanımız her zaman bizlerle iletişim halinde oldu ve taleplerimize samimi bir şekilde çözüm üretti. Bakıldığında Malatya'mız aldığı sağlık yatırımlarıyla bir sağlık üssü durumunda. Tabi biz hiç bir zaman 'bunlar yeter' demedik. Bu anlamda son ziyaretim de bazı talepler üzerine. Sayın Bakanım her zamanki sıcaklığı ve samimiyetiyle eğildi taleplerimize. Kendisine bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.