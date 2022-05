Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtıldı Çınar: “Yeşilyurt, lezzet durakları arasında yerini aldı”

Tarihi Yeşilyurt Konaklarında düzenlenen programda, Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağında yer alan yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle organize edilen ‘Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi, düzenlenen özel bir tanıtım programına ev sahipliği yaptı.

Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağında yer alan yöresel lezzetlerin sergilendiği ve tanıtıldığı programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Türkiye İş Kurumu Malatya Müdürü Vahap Toman, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker, Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, işletme ve lokanta sahipleri katıldı.

Tarihi Yeşilyurt Konaklarının önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yaptığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un ülke çapındaki önemli lezzet durakları arasına girebilmesi için her alanda çok aktif ve dinamik bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Yeşilyurt’un zengin yemek mutfağının gastronomi dünyasında hak ettiği konuma ulaştırmak amacıyla ‘Lezzet Vadisi’ projesi çerçevesinde önemli faaliyetlerde bulunduklarına dikkat çeken Çınar, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle organize edilen ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinliklerinde yer alarak Yeşilyurt’umuzun zengin yemek mutfağında yer alan birbirinden özel lezzetlerimizin tanıtımına bir katkı daha sunmuş oluyoruz. Malatya’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüşen Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda hizmete sunduğumuz ve Malatya’nın gastronomisine çok büyük katkılar sunan Yeşilyurt Mutfağında düzenlediğimiz özel programda gastronomi dünyasına çok farklı bir zenginlik katacağına inandığımız yöresel yemeklerimizin tanıtımını yaptık. Son dönemlerde dünya genelinde gastronomi sektörü çok hızla ilerlemeye başladı, turistler ziyaret ettikleri yerlerde artık tarihi yerlerin yanı sıra o bölgenin yemeklerine çok büyük ilgi gösteriyorlar. Gastronomi alanında kendini geliştiren ve ilerleten ülkeler ve kentler turizm sektörünün daha fazla ilgisini çekiyor. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kentimize ve ilçemize daha fazla turisti çekebilmek için gastronomi anlamındaki güçlü zenginliklerimizi yeni ve farklı yatırımlar ve projelerle ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz“ şeklinde konuştu.

Hayata geçen projelerden sonra Yeşilyurt’un ülke çapındaki Lezzet Durakları arasında yer almaya başladığını bildiren Çınar, “ Yeşilyurt’un ülke çapındaki önemli lezzet durakları arasında yerini alması için göreve geldiğimiz günden beri çok yoğun çalışıyoruz. Bu alanda çok büyük mesafeler aldık ve lezzet durakları noktasında artık tercih edilen ve bilinen bir ilçe konumuna geldik. Malatya’yı ziyaret edenler yemeklerimizden mutlaka tadıyorlar ve çok beğeniyorlar. Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda yer verdiğimiz Gastronomi Konağımızda geleneksel sofra kültürümüzde yer alan yemeklerin hazırlanışı ve sunumunu balmumu heykellerimiz ve farklı nostaljik meteryallerle tanıtımını yaparken, diğer taraftan yemeklerimizin coğrafi işaret tescil belgelerini teker teker alarak bu alandaki farklılığımızı gözler önüne seriyoruz. Hünerli ellerde hazırlanan yemeklerimizi Yeşilyurt Mutfağımız başta olmak üzere farklı mekanlarda ziyaretçilerimizin beğenisine sunuyoruz. Her biri ayrı bir lezzet ve değer taşıyan yemeklerimizle gastronomi dünyasında üst sıralarda yer alacak çok güçlü bir yapıya sahibiz. Vegan ve vejeteryan yemeklerimizle, tava ve fırın yemeklerimizle farklı lezzetler arayan turistler için aranılan lezzetlere sahibiz. Padişah yemeği olarak bilinen kiraz yaprağı sarmamızla, analıkızlı yemeğimizle, içli köftemizle, sarmalarımız ve dolmalarımızla, salatalarımız ve köftelerimizle, etli ve sulu yemeklerimizle, tandır ekmeği ve ayranımızla, vegan ve vejeteryan yemeklerimizle turistlerin dikkatini çeken zengin yemek mutfağımızla gastronomide çok daha iyi yerlere geleceğiz. Ecdadımızdan bize emanet edilen, bir zamanlar sofralarımızdan asla eksik olmayan, her biri ayrı bir lezzet taşıyan yemeklerimizi gelecek kuşaklara taşımak bizim asli görevlerimize arasında yer almaktadır. 30’a yakın lezzetimizin tescil belgelerini alarak bu alanda hizmet üreten firmalara teslim ettik. Bizler Malatya Mutfağı ile her alanda iddialıyız, öndeyiz ve dünyayı bu lezzetlerle buluşturmak içinde hep birlikte hareket ediyoruz ve inşallah çok güzel bir seviyeye ulaşacağız” dedi.

Yeşilyurt yemekleri tanıtım programına ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, “ Ülkemizde artık her yıl 21 ile 27 Mayıs günleri arasını Türk Mutfağı Haftası olarak kutlayacağız. Malatya’da ise devam eden etkinliklerimize bugün bir yenisini daha eklemiş olduk. Malatya mutfağı son dönemlerde ciddi bir atağa geçti, Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan ikinci kent olduk. Hedefimiz 60 ürünümüze tescil almaktır, bu aşamada çok ciddi çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Malatya mutfağının tanıtılması için çok güzel hizmetlerin yapıldığını söyleyen (MAGTAD) Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Saygı ise, “ Çok lezzetli yemeklere sahip Malatya Mutfağının tanıtılması amacıyla katkılarını esirgemeyen Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerimiz ile katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda hizmetleriyle çalışmalarımıza büyük destek veriyor, kendisine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Esnaflarımız da başlatılan bu çalışmaların karşılığını almaya başladı, yöresel yemeklerimize olan ilgi arttı, bu durumda hepimizi mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ise yöresel yemeklerin hem tanıtılması hem de tescil süreçlerine verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini ileterek, “ Malatya hiç şüphesiz Anadolu’nun en güzel mutfağına sahiptir. Farklı çeşit yemeklerimizle, yöresel lezzetlerimizle, köfte çeşitlerimizle, reçellerimiz ve kurutmalıklarımızla, ekmeklerimiz ve çorbalarımızla bu alanda çok iddialıyız. Malatya’ya gelenler artık bu lezzetleri tatmadan gitmiyor, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışıyla bu çalışmaları hep birlikte yapıyoruz. Malatya’nın gastronomi kenti olabilmesi tüm paydaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından programa katılanlara Yeşilyurt Mutfağında yer alan yöresel lezzetler ikram edildi.

