Polislerden öğrencilere internet eğitimi

Güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla polis tarafından SİBERAY eğitimleri devam ediyor. Her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Malatya’nın Darende ilçesinde polis tarafından sağlık personeli ve öğrencilere güvenli internet eğitimi verildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından “Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde eğitimlere ağırlık veriliyor. Darende’de bulunan liselerde öğrenim gören 570 öğrenci ile 80 sağlık personeline ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı’ konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından başka ilçelerde de SİBERAY programı çerçevesinde eğitimlerin verileceği kaydedildi.

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