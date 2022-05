Başkan Güder’den eğitim istişaresi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, geçtiğimiz ay Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hatice Özdemir’e “hayırlı olsun” ziyareti gerçekleştirerek, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisini iletti. Başkan Güder, eğitim ile ilgili istişarede de bulundu.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları ve Battalgazi Belediyesi Meclis Üyeleri ile birlikte geçtiğimiz ay İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı görevinden Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Hatice Özdemir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl Müdürü Özdemir ile bir süre sohbet eden Başkan Güder, yeni görevinin kendisine ve Malatya’ya hayırlı olması temennisinde bulundu.



“Başkanımızın eğitime olan desteği beni onurlandırdı”

Başkan Güder’in nazik ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Müdür Özdemir, “Battalgazi’mizin kıymetli başkanı Osman Güder’e ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum. Başkanımızın güzel temennileri ve ziyareti beni çok mutlu etti. Malatya hepimizin. Göreve geldiğim gün eğitim noktasında hangi ilçemizin nelere ihtiyacı varsa temin edilmesi noktasında bilgiler aldım. Özellikle Battalgazi ilçemizde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’in yoğun gayretlerinin bilgisi aldım ve çok mutlu oldum. Başkanımızı gayret ve çabalarından dolayı kutluyorum. Beni onurlandıran desteklerinin devamını diliyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Rabbim bizlere hayırlı hizmetler etmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.



“Çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz”

Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlerin eğitimi için Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli koordine içerisinde olacaklarının altını çizen Başkan Güder, eğitim ile ilgili istişarede de bulundu. Güder,“Milli Eğitim Müdürü olarak ilimize atanan Hatice Özdemir’e öncelikle hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyorum. Müdürümüzün Malatya’mıza katma değer katacağına canı gönülden inanıyorum. Çocuklarımızı ve gençlerimizi eğitim olanaklarıyla ne kadar buluşturabilirsek, ne kadar iyi yetiştirebilirsek yarınlarımız da o kadar aydınlık olacaktır. Bu noktada tüm eğitimcilerin tek bir ortak amacı vardır; geleceğimizin teminatı gençleri geleceğe doğru şekilde hazırlamaktır. Bu noktada ailelerin, bireyin, toplumun ve yerel yöneticiler olarak bizlerin görev ve yetileri var. Battalgazi Belediyesi olarak bu görevi yerine getirmemiz ve geleceğimizin teminatı gençlerimizi geleceğe hazırlamak için gecemizi gündüzümüze kattık. Büyüyen ve gelişen ülkelerde eğitim her zaman birinci önceliktir. Geleceğin büyük Türkiye’sini inşa edebilmek için eğitime her zamankinden daha fazla önem vermek ve bizi biz yapan değerlerimizi, çocuklarımıza öğretmek zorundayız. Bugüne kadar eğitim noktasında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile sürekli istişare içerisinde çalışmalarımızı yürüttük, bundan sonrada bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milli Eğitim camiamızın her daim yanındayız. Görevine yeni atanan müdürümüze başarılar diliyorum. Misafirperverliğinden ötürü de teşekkür ediyorum” dedi.

