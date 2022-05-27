Malatya'da çilek 'kadın elinde' yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da çilek 'kadın elinde' yetişiyor

İHA

Malatya'da çilek 'kadın elinde' yetişiyor

Malatya'da 7 kadının girişimiyle kurulan Kadın Kooperatifi tarafından üretilen çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.
Kale İlçesi'nde7 kadının girişimleriyle iki yıl önce kurulan 3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafında 30 dönümlük bir alanda üretimi yapılan çilekte bu sezonun ilk hasadı yapıldı. Hasadı yapılan yeni mahsuller ise bir buçuk kilogramlık şeffaf plastik paketlerde 30 TL'den satışa sunuluyor.

Reçel düşüncesi Çilek üretimine dönüştü
Hikayelerinin 7 girişimci kadınla başladığını belirten3K Kale Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Hatice Tül Kübra Bölükbaşıoğlu " Kale İlçesinde el sanatları öğretmeniyim. Hanımlara nasıl destek olurum diye düşünürken, çilek reçeli yapalım satalım diye böyle bir yola çıktık. Daha sonra 7 bayanla kooperatif kurduk. Fırat Kalkınma Ajansı, Kale Kaymakamlığı ve Kale Belediyesi'nin de destekleriyle 30 dekarlık alana çilek ektik. 7 bayanla başlayan hikayemiz 30 bayana çıktı. Her bir dokunuş, bir bayanının hayat hikayesini değiştiriyor olmamızdı. Bu bize mutluluk verdi. Bu gayretle daha güzel işler yapmak için çok çalışıyoruz" dedi.

"Yeni türleri toprakla buluşturmak istiyoruz"
İki türle üretime başladıklarını kaydeden Bölükbaşıoğlu bu sayıyı arttırmak düşüncesinde olduklarını ifade ederek, ''Albion ve Kabarla çeşitleri ile başladık. Bir dekarlık alana sera yaptık. Burada da 67 tane türümüzü deneyeceğiz. İnşallah verimli olursa diğer türleri de toprakla buluşturmak istiyoruz. Üniversitede okuyan gençlerimiz gelip burada çalışmak istiyor bu bizim ve ülkemiz için sevindirici bir olay" sözlerine yer verdi.

"Sonuna kadar sürdürüp başaracağız"
Kooperatif üyesi Yasemin Özdemir ise kooperatifin kadın üyelerin ekonomik bağımsızlığına katkı sunduğunu aktararak, " Arkadaşlarımdan tarımla ilgilenmem için teklif geldi. İstişare ederek önce çilek dikimi eğitimi aldık ve kooperatifi faaliyete geçirdik. Bir kaç kadınla başladık şimdilerde bu sayı 30 kadına yaklaştı. El emeğimiz, güvenimizle sonuna kadar götüreceğiz ve başarıya ulaşacağımızı düşüyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız kadınlarımıza üretimde yer vermek"
İlçede kooperatifle başlayan çilek üretiminin yaygınlaştığını kaydeden Kale İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz da, ''Kale ilçemizin toprakları verimlidir. Hem aroması hem üretim kalitesinin yüksek olmasından dolayı çilekte güzel neticeler elde ediyoruz. Kale'de çilek üretimi yaygınlaşıyor. Bir çok çiftçimiz 2530 dönümlük alanlarda üretim gerçekleştirdi" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Güder’den eğitim istişaresi
YEREL HABERLER Başkan Güder’den eğitim istişaresi
Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
YEREL HABERLER Yanan araç için vatandaşlar seferber oldu
Battalgazi’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Battalgazi’de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı
Cimnastikte Malatya başarısı
YEREL HABERLER Cimnastikte Malatya başarısı
Malatya Badminton takımında şampiyonluk sevinci
YEREL HABERLER Malatya Badminton takımında şampiyonluk sevinci
Polislerden öğrencilere internet eğitimi
YEREL HABERLER Polislerden öğrencilere internet eğitimi
Öğrenciler atık maddelerden sergi açtı
YEREL HABERLER Öğrenciler atık maddelerden sergi açtı
Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen: "Dünyada sabit kişi başına düşen su miktarı hızla azalıyor” Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Su Yönetimi Genel Müdürü Dikmen: "Dünyada sabit kişi ...
Üniversite öğrencilerine KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerine KADES bilgilendirmesi
Başkan Sadıkoğlu: “Bu zorlu süreçte işletmelere kolaylık sağlanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Bu zorlu süreçte işletmelere ...
Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtıldı Çınar: “Yeşilyurt, lezzet durakları arasında yerini aldı”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’un yöresel lezzetleri tanıtıldı Çınar: ...
Tıbbi bilmeceler yarışmasının birincisi Malatya’dan
YEREL HABERLER Tıbbi bilmeceler yarışmasının birincisi Malatya’dan
Tüfenkci’den Bakan Koca ile sağlık istişaresi
YEREL HABERLER Tüfenkci’den Bakan Koca ile sağlık istişaresi
Juri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı
YEREL HABERLER Juri, dereceye giren yemekleri belirlemede zorlandı
Nezaket okullarında yıl sonu etkinliği
YEREL HABERLER Nezaket okullarında yıl sonu etkinliği
Orman yangınlarına müdahale için eğitime önem
YEREL HABERLER Orman yangınlarına müdahale için eğitime önem
Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit asker Tekedereli, Malatya'da toprağa verildi
Down sendromlu çocukların Ebru Sanatı heyecanı
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların Ebru Sanatı heyecanı
Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e geçiş törenine katıldı Güder: “Göz aydınlığı yavrularımızı tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Başkan Güder, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim’e ...
Şehit Celal Tekedereli memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Malatyalılar şehidini gözyaşları ile uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Celal Tekedereli memleketinde son yolculuğuna ...
Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlar yandı
YEREL HABERLER Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlar yandı
Dolandırıcıların oyunu polis bozdu
YEREL HABERLER Dolandırıcıların oyunu polis bozdu
Yeşilyurt’ta yollar yenileniyor Çınar: “İlyas Mahallemizin yollarını konforlu bir görüntüye kavuşturuyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yollar yenileniyor Çınar: “İlyas ...
Çöp evden bir kamyon çöp çıkartıldı
YEREL HABERLER Çöp evden bir kamyon çöp çıkartıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.