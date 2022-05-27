TÜFAD Şube Başkanı Muharrem Zeyno kalbine yenildi

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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Zeyno, geçridiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Malatya futbol camiasına uzun süredir emek veren TÜFAD Malatya Şube Başkanı 68 yaşındaki Muharrem Zeyno, kalp krizi sebebiyle vefat etti. Malatyaspor’un altyapısında değişik kademelerde ve amatör takımlarda antrenörlük yapan 3 çocuk babası Zeyno, bugün Şehir Mezarlığı'nda ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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